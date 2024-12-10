Serenay Sarıkaya ve Mert Demir ayrıldı! Sebebi bakın neymiş...

Rol aldığı yapımlardaki başarısı, güzelliği ve kazancıyla gündemden düşmeyen ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ile dillere pelesenk olan şarkılarıyla ani bir çıkış yakalayan Mert Demir'in aşkı uzun süredir magazin manşetlerindeydi.

İlişkilerinin en başından beri 'reklam aşkı' yaşadıkları iddia edilen Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'den kötü haber geldi. Ünlü çift sonunda bu dedikodulara dayanamadı ve ayrıldı.

AYRILIĞIN PERDE ARKASI

'Aramızda Kalmasın' programında Müge Dağıstanlı, Serenay Sarıkaya ile Mert Demir'in ayrılığının perde arkasını anlattı. Dağıstanlı, ''Ayrılık kararını alan kesin olarak Serenay Sarıkaya.

Sarıkaya bir süredir ayrılık kararını düşünüyormuş. Düşünme sebeplerinden bir tanesi 'Mert Demir'in sürekli Seranay Sarıkaya'nın sevgilisi olduğu için burada' eleştirileri sonrası Mert Demir'in biraz psikolojisinin bozulmasıymış. Bu durumu Seranay Sarıkaya'ya daha çok yansıtmaya başlamış. 'Reklam aşkı, bu aşk gerçek değil' söylemlerinden ciddi şekilde yorulmuşlar. Bir yemekte buluşmuşlar, yemekten sonra da ayrılmışlar.'' ifadelerini kullandı.

Son olarak Altın Kelebek Ödül Törenine katılmayan Mert Demir'in ayrılık sonrası konserlerine ara vereceği ve bir süre dinlenmek için yurt dışına çıkacağı da iddia edildi.