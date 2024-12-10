MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Serenay Sarıkaya ve Mert Demir ayrıldı! Sebebi bakın neymiş...

Serenay Sarıkaya ve Mert Demir ayrıldı! Sebebi bakın neymiş...

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
10.12.2024 12:11
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Ateşe Düştüm' şarkısıyla büyük beğeni toplayan ve geniş bir hayran kitlesine ulaşan Mert Demir ile ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'nın aşkı uzun sürmedi. İlişkinin en başından beri 'reklam aşkı' olduğu iddia edilen ilişki son buldu. Serenay Sarıkaya ve Mert Demir ayrılığının perde arkası da ortaya çıktı.

Serenay Sarıkaya ve Mert Demir ayrıldı! Sebebi bakın neymiş...

Rol aldığı yapımlardaki başarısı, güzelliği ve kazancıyla gündemden düşmeyen ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ile dillere pelesenk olan şarkılarıyla ani bir çıkış yakalayan Mert Demir'in aşkı uzun süredir magazin manşetlerindeydi.

SERENAY 11

İlişkilerinin en başından beri 'reklam aşkı' yaşadıkları iddia edilen Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'den kötü haber geldi. Ünlü çift sonunda bu dedikodulara dayanamadı ve ayrıldı.

serenay 22

AYRILIĞIN PERDE ARKASI

'Aramızda Kalmasın' programında Müge Dağıstanlı, Serenay Sarıkaya ile Mert Demir'in ayrılığının perde arkasını anlattı. Dağıstanlı, ''Ayrılık kararını alan kesin olarak Serenay Sarıkaya.

müge

Sarıkaya bir süredir ayrılık kararını düşünüyormuş. Düşünme sebeplerinden bir tanesi 'Mert Demir'in sürekli Seranay Sarıkaya'nın sevgilisi olduğu için burada' eleştirileri sonrası Mert Demir'in biraz psikolojisinin bozulmasıymış. Bu durumu Seranay Sarıkaya'ya daha çok yansıtmaya başlamış. 'Reklam aşkı, bu aşk gerçek değil' söylemlerinden ciddi şekilde yorulmuşlar. Bir yemekte buluşmuşlar, yemekten sonra da ayrılmışlar.'' ifadelerini kullandı.

Son olarak Altın Kelebek Ödül Törenine katılmayan Mert Demir'in ayrılık sonrası konserlerine ara vereceği ve bir süre dinlenmek için yurt dışına çıkacağı da iddia edildi.

İlginizi Çekebilir

Ucuz uçak bileti bulmanın püf noktaları

Ucuz uçak bileti bulmanın püf noktaları

 Giydiğim ayakkabılar içinde en rahat ilk 3'e girer!

Giydiğim ayakkabılar içinde en rahat ilk 3'e girer!

 Herkesin ayakkabı dolabında olması gereken o bot burada, indirimde!

Herkesin ayakkabı dolabında olması gereken o bot burada, indirimde!

 Rahat kesimi ve sıcak tutan iç dolgusuyla kışın favoriniz olacak!

Rahat kesimi ve sıcak tutan iç dolgusuyla kışın favoriniz olacak!

 Hem rahat hem havalı! Levi's hoodie günün fırsat ürünü oldu

Hem rahat hem havalı! Levi's hoodie günün fırsat ürünü oldu

 Çok satanlarda birinci! Çift hazneli, geniş hacimli, şık tasarımlı...

Çok satanlarda birinci! Çift hazneli, geniş hacimli, şık tasarımlı...

 LEGO Marka Haftası indirimi devam ediyor

LEGO Marka Haftası indirimi devam ediyor
Anahtar Kelimeler:
Serenay Sarıkaya mert demir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sınır kapılarında hareketlilik arttı! Bakan Yerlikaya: "Sayıyı 1,5-2 katına çıkardık"

Sınır kapılarında hareketlilik arttı! Bakan Yerlikaya: "Sayıyı 1,5-2 katına çıkardık"

'Asgari ücret zammı için yüzde 25 diyecekler Erdoğan devreye girecek' diyerek son rakamı verdi!

'Asgari ücret zammı için yüzde 25 diyecekler Erdoğan devreye girecek' diyerek son rakamı verdi!

Ünlü isimler birbirine girdi! Siyah Kalp setini paydos ettiren kavga...

Ünlü isimler birbirine girdi! Siyah Kalp setini paydos ettiren kavga...

Arda Güler ile Bellingham birbirine girdi! Milli yıldızın yakasına yapıştı

Arda Güler ile Bellingham birbirine girdi! Milli yıldızın yakasına yapıştı

Esad'ın sarayından görüntüler! Her şey yaldızlı ve gösterişli...

Esad'ın sarayından görüntüler! Her şey yaldızlı ve gösterişli...

TÜİK Başkanının kardeşi suçüstü yakalandı: Milyonlarca lira konuşuluyor

TÜİK Başkanının kardeşi suçüstü yakalandı: Milyonlarca lira konuşuluyor

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Yüz güldüren fiyatlarıyla günün en iyi fırsatlarını sizin için seçtik

Yüz güldüren fiyatlarıyla günün en iyi fırsatlarını sizin için seçtik

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

"Giydiğim ayakkabılar içinde en rahat ilk 3'e girer!"

"Giydiğim ayakkabılar içinde en rahat ilk 3'e girer!"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.