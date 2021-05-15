Serenay Sarıkaya ve yeni sevgilisi Haldun Demirhisar baş başa görüntülendi! "Arkadaşım" demişti...

İşte Serenay Sarıkaya ve iş insanı Haldun Demirhisar'ın o görüntüleri...

SERENAY SARIKAYA YENİ SEVGİLİSİ İLE BAŞ BAŞA!

Son zamanlarda sosyal medyada paylaştığı tatil pozlarıyla gündeme gelmeye devam eden Serenay Sarıkaya şimdi de yeni sevgilisi ile görüntülendi.

Daha önce Cem Yılmaz ile birliktelik yaşayan Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz aylar ünlü komedyen ile ayrılık kararı almıştı.

YENİ SEVGİLİSİNİN ÇİFTLİK EVİNDE GÖRÜNTÜLENDİ! Sarıkaya, daha önce “Arkadaşım” olarak tanıttığı kendisinden yaşça büyük olan Haldun Demirhisar’ın Göcek’teki çiftlik evinde Demirhisar ile beraber görüntülendi.

Kameraların görüntülediği Sarıkaya'nın 1 aydır bu çiftlik evinde kaldığı ortaya çıktı.

GÖRÜNTÜLENMEMEK İÇİN DIŞARI ÇIKMIYORLAR! İkilinin beraber görüntülenmemek amacıyla pek fazla dışarı çıkmadığı, sadece gece geç saatlerde Bedri Rahmi Koyu’na bağlı bulunan tekneye geçtikleri öğrenildi.

ZAYIFLAMAK İÇİN AMELİYAT OLACAK Haldun Demirhisar’ın, Serenay Sarıkaya ile görüşmeye başladıktan sonra görünüşüne çok daha fazla dikkat etmeye başladığı, hatta bu amaçla bıçak altına yatma kararı aldığı da konuşuluyor. Yakın çevresinin iddiasına göre işadamı zayıflamak için yakın bir süreçte mide ameliyatı geçirecek.