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'Serenay Sarıkaya'ya benzetilmek dezavantaj değil'

MAGAZİN HABERLERİ  | 16.09.2018 22:29 | Son Güncelleme

Survivor'ın çarpıcı yarışmacılarından biri olan Gizem Kerimoğlu, kariyerinde başarılı bir kadın olmak için yoğun bir şekilde çalışıyor. Gizem Kerimoğlu, oyunculuk ve modellik üzerine eğitimler alıyor.

'Serenay Sarıkaya'ya benzetilmek dezavantaj değil'

Serenay Sarıkaya'ya olan benzerliğiyle dikkatleri üzerine toplayan Gizem Kerimoğlu, MAG Eylül sayısına özel açıklamalarda bulundu."Beni herkes sporcu kişiliğim ve Survivor yarışmasıyla tanıyor" ifadelerini kullanan Kerimoğlu, Serenay Sarıkaya'ya olan benzerliği hakkında ise şunları söyledi:

"Serenay Sarıkaya gibi kariyerinde başarılı ve güzel bir kadına benzetilmenin nasıl bir dezavantajı olabilir ki? Bu durum beni, hedeflediğim kariyerimde başarılı olmak için daha da çok motive ediyor. Bu da hayatıma kattığı bir avantaj diyebilirim."

gizem


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Anahtar Kelimeler:
gizem kerimoğlu Survivor

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