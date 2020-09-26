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Sergen Yalçın Aslı Turanlı aşkı belgelendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2020 09:19 | Son Güncelleme

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ile oyuncu ve sunucu Aslı Turanlı aşk yaşıyor. Çift, önceki gün ilk kez Etiler'de objektiflere yansıdı

Sergen Yalçın Aslı Turanlı aşkı belgelendi

Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Rio Ave'ye yenilerek elendiği maç öncesi sevgilisi Aslı Turanlı ile Etiler’deki Papermoon adlı mekandaydı. Çift, baş başa yemek yedi.

Aslı Turanlı 1

Yaklaşık 2 saat sonra mekan önünde basın mensuplarının olduğunu öğrenen Sergen Yalçın ve Aslı Turanlı görüntü vermemek için yoğun çaba sarf etti.

Aslı Turanlı 3

SnobMagazin'in haberine göre, Aslı Turanlı, mekandan taksi ile ayrılırken Sergen Yalçın ise Turanlı’dan 10 dakika sonra mekanın otopark kapısından çıktı.

Sergen Yalçın 2

Bir arkadaşının kullandığı lüks cipine geçen Sergen Yalçın, Vodafone Park’a giderek Beşiktaş-Rio Ave maçını tribünden takip etti.

Sergen Yalçın 4

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