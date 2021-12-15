Seri katillerden etkilendi! Vücudunu onların portreleriyle kaplattı

Britnee Chamberlain, vücuduna seri katil dövmesi yaptırmaya karar verdiğinde henüz 20 yaşındaydı. O dönemde hayatının amacını sorgulamaya başladığından söz eden Chamberlain, dünyanın en tehlikeli adamlarının çarpık zihinlerinin kendisine ilham olduğunu belirtti. Chamberlain seri katil portreleri için 1500 sterlin ( yaklaşık 30 bin TL) harcadı. Dövmelerinin dikkat çekici olduğunu belirten Chamberlain, insanların kendisiyle fotoğraf çektirmek istediklerini söyledi.

“BENİM KİŞİSEL ANLAMIM İÇİN ÖNEMLİ”

Dövmelerini eleştiren ve seri katilleri onurlandırdığını söyleyenleri anlamadığını ifade eden Chamberlain, “Başkalarının ne düşündüğü konusunda endişelenseydim, kendime sadık kalmaz ve özgür bir hayat yaşamazdım. İnsanlar her zaman kendi fikirlerine sahip olacaklar ama bu fikirlerin veya seçimlerin doğru veya yanlış olduğunu kim söyleyebilir? Sevdiği bir evcil hayvanı, sevilen birinin adının baş harfleri veya şaka dövmesi yaptıran biri için olduğu gibi, bunların vücudumda sergilenmesi yalnızca benim kişisel anlamım içindir” dedi.

ADLİ PSİKOLOJİ KONUSUNDA DA İLHAM OLDU

Sidney’de yaşayan Britnee Chamberlain, seri katillerin dünyasıyla oldukça yakından ilgileniyor. Seri katillerin hikayeleri ona adli psikoloji çalışması için ilham kaynağı oldu. Katilleri iğrenç davranışlarda bulunmaya nelerin zorladığını merak ediyor ve onların suçlu zihinlerinin nasıl çalıştığını daha iyi anlama konusunda araştırmalar yapıyor. Ted Bundy ve Jeffrey Dahmer dövmelerine ek olarak Chamberlain, Karındeşen Jack ve Ed Gein dövmelerini de yaptırdı.



