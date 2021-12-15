Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Seri katillerden etkilendi! Vücudunu onların portreleriyle kaplattı

Seri katillerden etkilendi! Vücudunu onların portreleriyle kaplattı

15.12.2021 13:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Britnee Chamberlain isimli bir kadın seri katillerin zihinlerinden o kadar çok etkilendi ki vücuduna onların dövmelerini yaptırdı. Dövmelerine yapılan olumsuz eleştirileri umursamadığını dile getiren Chamberlain, dünyanın en popüler seri katilleri olan Ted Bundy ve Jeffrey Dahmer’in tartışmalı portrelerini dövme olarak yaptırdı.

Seri katillerden etkilendi! Vücudunu onların portreleriyle kaplattı

Britnee Chamberlain, vücuduna seri katil dövmesi yaptırmaya karar verdiğinde henüz 20 yaşındaydı. O dönemde hayatının amacını sorgulamaya başladığından söz eden Chamberlain, dünyanın en tehlikeli adamlarının çarpık zihinlerinin kendisine ilham olduğunu belirtti. Chamberlain seri katil portreleri için 1500 sterlin ( yaklaşık 30 bin TL) harcadı. Dövmelerinin dikkat çekici olduğunu belirten Chamberlain, insanların kendisiyle fotoğraf çektirmek istediklerini söyledi.

Dünyanın en eğitimli ve korkunç seri katili: Ted BundyDünyanın en eğitimli ve korkunç seri katili: Ted Bundy

“BENİM KİŞİSEL ANLAMIM İÇİN ÖNEMLİ”

1

Dövmelerini eleştiren ve seri katilleri onurlandırdığını söyleyenleri anlamadığını ifade eden Chamberlain, “Başkalarının ne düşündüğü konusunda endişelenseydim, kendime sadık kalmaz ve özgür bir hayat yaşamazdım. İnsanlar her zaman kendi fikirlerine sahip olacaklar ama bu fikirlerin veya seçimlerin doğru veya yanlış olduğunu kim söyleyebilir? Sevdiği bir evcil hayvanı, sevilen birinin adının baş harfleri veya şaka dövmesi yaptıran biri için olduğu gibi, bunların vücudumda sergilenmesi yalnızca benim kişisel anlamım içindir” dedi.

ADLİ PSİKOLOJİ KONUSUNDA DA İLHAM OLDU

2

Sidney’de yaşayan Britnee Chamberlain, seri katillerin dünyasıyla oldukça yakından ilgileniyor. Seri katillerin hikayeleri ona adli psikoloji çalışması için ilham kaynağı oldu. Katilleri iğrenç davranışlarda bulunmaya nelerin zorladığını merak ediyor ve onların suçlu zihinlerinin nasıl çalıştığını daha iyi anlama konusunda araştırmalar yapıyor. Ted Bundy ve Jeffrey Dahmer dövmelerine ek olarak Chamberlain, Karındeşen Jack ve Ed Gein dövmelerini de yaptırdı.

Öldürdüğü kurbanlarının cinsel organlarını pişirip yedi! Psikopatlığın sınırlarını zorlayan bir seri katil: Jeffery DahmerÖldürdüğü kurbanlarının cinsel organlarını pişirip yedi! Psikopatlığın sınırlarını zorlayan bir seri katil: Jeffery Dahmer


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Omicron varyantında en büyük riski açıkladılar! Üç doz aşının koruma oranı...Omicron varyantında en büyük riski açıkladılar! Üç doz aşının koruma oranı...
PARTNER "Kıyafetten daha önemli şeyler var" "Kıyafetten daha önemli şeyler var"
“Zaman yolcusuyum” dedi! 2046 yılında 70 yaşındaki halini gördü“Zaman yolcusuyum” dedi! 2046 yılında 70 yaşındaki halini gördü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Cinsel ilişki sırasında yanlışlıkla canlı yayın açınca...

Cinsel ilişki sırasında yanlışlıkla canlı yayın açınca...

Kalorifer peteklerine neden limon koyulur?

Kalorifer peteklerine neden limon koyulur?

Aralarında 46 yaş fark var! “Beni kandırmaya çalışmıyor”

Aralarında 46 yaş fark var! “Beni kandırmaya çalışmıyor”

Yıllar sonra o sahneyi itiraf etti: Tamamen çıplaktık ve bant...

Yıllar sonra o sahneyi itiraf etti: Tamamen çıplaktık ve bant...

İlginizi Çekebilir

Verileri güvenle koruyan taşınabilir, en iyi harici harddisk modelleri

Verileri güvenle koruyan taşınabilir, en iyi harici harddisk modelleri

Bu akım cesaret istiyor! Ünlü isimler hemen ayak uydurdu

Bu akım cesaret istiyor! Ünlü isimler hemen ayak uydurdu

Kütür kütür turşular yapabilmek için mutlaka bilmeniz gerekenler

Kütür kütür turşular yapabilmek için mutlaka bilmeniz gerekenler

Havalaanında çırılçıplak kaldı! Paylaşımı pahalıya patladı

Havalaanında çırılçıplak kaldı! Paylaşımı pahalıya patladı

2022 kehanetleriyle tüyler ürpertti

2022 kehanetleriyle tüyler ürpertti

Gençlik formülünü paylaştı: Cinsel organınızı güneşlendirin

Gençlik formülünü paylaştı: Cinsel organınızı güneşlendirin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.