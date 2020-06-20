Serkan Çayoğlu: Hiç yapmadığımız şeyleri yaptık

Yaşanan pandemi sürecinde yeni dizisinin yayına girememesi hakkında konuşan Çayoğlu, “Bu durum tabi ki hepimizi çok üzdü, ancak sağlık her şeyden önce gelir” dedi. Tatil planının olmadığını belirten Çayoğlu, “Bu yıl tatil planım yok, zaten pandemi döneminde hep evdeydim. Hiç yapmadığımız şeyleri yaptık, demek ki insan her yapabiliyormuş. Kendimiz için bir taraftan da güzel oldu” dedi.

Pandemi boyunca sevgilisi Özge Gürel ile pek dışarı çıkamadıklarını belirten oyuncu, “Özge’nin de kendi dizisi başladı, o yüzden pek görüşme fırsatımız olmuyor. Sadece evde görüşebiliyoruz” dedi.

