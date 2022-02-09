Serkan Çayoğlu: Yaza evleneceğiz

Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; Ünlü oyuncular Kaan Yıldırım, Serkan Çayoğlu ve Uraz Kaygılaroğlu, önceki gün Etiler'de objektiflere yansıdı. Bir mekandan çıkarken görüntülenen Yıldırım, Çayoğlu ve Kaygılaroğlu, neşeli halleriyle dikkat çekti.

"EVLİLİK" İTİRAFI

Uzun zamandır meslektaşı Özge Gürel (35) ile aşk yaşayan Serkan Çayoğlu (34), haklarında çıkan "evlilik" iddiaları hakkında konuştu.

Ünlü oyuncu, "Kısmet olursa yaz ayında evleneceğiz ancak tam tarih belli değil. Hazırlık aşamasındayız." açıklamasını yaptı.

"BİZİ ŞAHİT YAPARSIN!"

Şahitlerinin kim olacağı konusunda henüz karar vermediklerini belirten Çayoğlu'na yanıt yakın arkadaşı Kaygılaroğlu'ndan geldi.



Show TV'nin ilgiyle izlenen dizisi 'Üç Kuruş'ta rol alan Uraz Kaygılaroğlu, "Artık bizi şahit yaparsın, iyi düşün..." diyerek, Çayoğlu'na takıldı takıldı.

