Serpil Çakmaklı'dan İbrahim Tatlıses paylaşımı! 'Kanal kanal dolaşırım'

Bir döneme damga vuran oyuncuların şimdilerde ne yaptığı zaman zaman merak konusu oluyor. Bu isimlerden biri de Serpil Çakmaklı... Yeşilçam filmlerindeki iddialı sahnelerle hafızalara kazınan Çakmaklı, kıza süre önce son haliyle gündeme gelmişti.

Koronavirüs günlerini evde geçiren Çakmaklı, zaman zaman sevenleriyle en doğal hallerini de paylaşmayı ihmal etmiyor.

Serpil Çakmaklı son olarak da arşivden bir fotoğraf çıkardı. İbrahim Tatlıses ile gazino kulisinden bir anını paylaşan Çakmaklı takipçisine ise "Benim bir problemim yok kimseyle İbrahim’le yok" yanıtını verdi.

Serpil Çakmaklı "Resmi koydun haftaya seni şov çağırır" yorumuna ise kızdı. Yeşilçam'ın güzel oyuncusu bu yoruma şu yanıtı verdi: "Siz hiç merak etmeyin ben istedikten sonra çıkarım hatta kanal kanal dolaşırım. Ben çıkmıyorum şu an bekleyen programlar benim de kıramadığım söz verdiğim dostlarım. İlk kez İbrahim Tatlıses'le fotoğraf paylaşmıyorum umarım tatmin olmuşsunuzdur.'



