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Serpil Çakmaklı'dan İbrahim Tatlıses paylaşımı! 'Kanal kanal dolaşırım'

23.02.2021 14:27 | Son Güncelleme:
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Serpil Çakmaklı'dan İbrahim Tatlıses paylaşımı! 'Kanal kanal dolaşırım'

Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden olan ve bir döneme damga vuran Serpil Çakmaklı İbrahim Tatlıses geçmiş yıllarda bir fotoğraf paylaştı. Çakmaklı unutulduğuna dair yorumlara ise bakın ne yanıt verdi.

Bir döneme damga vuran oyuncuların şimdilerde ne yaptığı zaman zaman merak konusu oluyor. Bu isimlerden biri de Serpil Çakmaklı... Yeşilçam filmlerindeki iddialı sahnelerle hafızalara kazınan Çakmaklı, kıza süre önce son haliyle gündeme gelmişti.

Koronavirüs günlerini evde geçiren Çakmaklı, zaman zaman sevenleriyle en doğal hallerini de paylaşmayı ihmal etmiyor.

Ekran Alıntısı

Serpil Çakmaklı son olarak da arşivden bir fotoğraf çıkardı. İbrahim Tatlıses ile gazino kulisinden bir anını paylaşan Çakmaklı takipçisine ise "Benim bir problemim yok kimseyle İbrahim’le yok" yanıtını verdi.

Ekran Alıntısı

Serpil Çakmaklı "Resmi koydun haftaya seni şov çağırır" yorumuna ise kızdı. Yeşilçam'ın güzel oyuncusu bu yoruma şu yanıtı verdi: "Siz hiç merak etmeyin ben istedikten sonra çıkarım hatta kanal kanal dolaşırım. Ben çıkmıyorum şu an bekleyen programlar benim de kıramadığım söz verdiğim dostlarım. İlk kez İbrahim Tatlıses'le fotoğraf paylaşmıyorum umarım tatmin olmuşsunuzdur.'


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