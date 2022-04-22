Serra Arıtürk ve Kadir Doğulu günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. 'Aşkın Tarifi' adlı dizideki başrol arkadaşı Serra Arıtürk ile adı aşk iddialarına karışan Kadir Doğulu'nun güzel oyuncuya imam nikahı kıydığı iddia edildi. Peki Serra Arıtürk kimdir? Serra Arıtürk ve Kadir Doğulu imam nikahı mı kıydı? Ünlü oyuncunun hayatı ve biyografisi haberimizde...

SERRA ARITÜRK KİMDİR?

Serra Arıtürk 22 Haziran 1998 tarihinde İstanbul'da doğdu. 23 yaşındaki Serra Arıtürk, gitar konusunda en büyük eğitimini Hüsrev İsfendiyaroğlu'ndan aldı. Şarkı söylemeye başladıktan sonra Boğaziçi Caz Korosu ekibinde yer almaya başladı. Liseyi Özel Denizatı Anadolu Lisesi'nde tamamladı. Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesini kazanmıştır.

2019 yılında "Kendimi Bilmeden" adlı şarkısını yayımladı. Arıtürk aynı zamanda Amy Winehouse destekçisidir. 2021 yılında ise Kanal D'de yayımlanan Aşkın Tarifi adlı dizide başrol oyuncusu olarak yer almıştır.

SERRA ARITÜRK VE KADİR DOĞULU İMAM NİKAHI MI KIYDI?

Serra Arıtürk ve Neslihan Atagül, magazin gündemine bomba gibi düşen iddialar konusunda bir yorumda bulunmazken, ünlü oyuncu Kadir Doğulu yöneltilen sorular üzerine "O haberi çıkarana sorun. Allah yardımcısı olsun onun" ifadelerini kullandı.

