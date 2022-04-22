MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Serra Arıtürk kimdir? Serra Arıtürk ve Kadir Doğulu imam nikahı mı kıydı?

Serra Arıtürk kimdir? Serra Arıtürk ve Kadir Doğulu imam nikahı mı kıydı?

22.04.2022 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Serra Arıtürk, Kadir Doğulu ile imam nikahı kıydığı iddialarının ardından merak konusu oldu. Ünlü oyuncunun 'Aşkın Tarifi' adlı dizideki başrol arkadaşı ile anılması konusunda, eşi Neslihan Atagül'ün ne açıklama yapacağı merak konusu oldu. Peki Serra Arıtürk kimdir? Serra Arıtürk ve Kadir Doğulu imam nikahı mı kıydı? İşte detaylar...

Serra Arıtürk kimdir? Serra Arıtürk ve Kadir Doğulu imam nikahı mı kıydı?

Serra Arıtürk ve Kadir Doğulu günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. 'Aşkın Tarifi' adlı dizideki başrol arkadaşı Serra Arıtürk ile adı aşk iddialarına karışan Kadir Doğulu'nun güzel oyuncuya imam nikahı kıydığı iddia edildi. Peki Serra Arıtürk kimdir? Serra Arıtürk ve Kadir Doğulu imam nikahı mı kıydı? Ünlü oyuncunun hayatı ve biyografisi haberimizde...

SERRA ARITÜRK KİMDİR?

Serra Arıtürk 22 Haziran 1998 tarihinde İstanbul'da doğdu. 23 yaşındaki Serra Arıtürk, gitar konusunda en büyük eğitimini Hüsrev İsfendiyaroğlu'ndan aldı. Şarkı söylemeye başladıktan sonra Boğaziçi Caz Korosu ekibinde yer almaya başladı. Liseyi Özel Denizatı Anadolu Lisesi'nde tamamladı. Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesini kazanmıştır.

2019 yılında "Kendimi Bilmeden" adlı şarkısını yayımladı. Arıtürk aynı zamanda Amy Winehouse destekçisidir. 2021 yılında ise Kanal D'de yayımlanan Aşkın Tarifi adlı dizide başrol oyuncusu olarak yer almıştır.

SERRA ARITÜRK VE KADİR DOĞULU İMAM NİKAHI MI KIYDI?

Serra Arıtürk ve Neslihan Atagül, magazin gündemine bomba gibi düşen iddialar konusunda bir yorumda bulunmazken, ünlü oyuncu Kadir Doğulu yöneltilen sorular üzerine "O haberi çıkarana sorun. Allah yardımcısı olsun onun" ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Özel olarak attım! Hemen siliyorsunÖzel olarak attım! Hemen siliyorsun
Yıldız Tilbe yine yaptı yapacağını! AyaklandılarYıldız Tilbe yine yaptı yapacağını! Ayaklandılar
Tatil paylaşımı olay oldu! "Ramazan'da utanmıyor musun?"Tatil paylaşımı olay oldu! "Ramazan'da utanmıyor musun?"
Anahtar Kelimeler:
Kadir Doğulu Neslihan Atagül Serra Arıtürk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son seçim anketinde dikkat çeken oy oranları!

Son seçim anketinde dikkat çeken oy oranları!

Gördüğünüz yerde toplayın: Cinsel gücü artırır...

Gördüğünüz yerde toplayın: Cinsel gücü artırır...

Bayram ikramiyelerinde tarihler belli oldu

Bayram ikramiyelerinde tarihler belli oldu

Suriyeli göçmenler cenaze hariç...

Suriyeli göçmenler cenaze hariç...

Ukrayna'ya ait uçak düştü!

Ukrayna'ya ait uçak düştü!

Bayramda Suriyelilere izin yok!

Bayramda Suriyelilere izin yok!

İlginizi Çekebilir

Bilmece gibi! Cesedin karnındaki dövmenin gizemi çözülemiyor

Bilmece gibi! Cesedin karnındaki dövmenin gizemi çözülemiyor

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Arabanızın havasını tamamen değiştirecek muhteşem ürünler

Arabanızın havasını tamamen değiştirecek muhteşem ürünler

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Cinsel istismarda bulunmuştu! Öyle bir şey yaptı ki...

Cinsel istismarda bulunmuştu! Öyle bir şey yaptı ki...

50 TL altı alabileceğiniz uzun ömürlü organizerler

50 TL altı alabileceğiniz uzun ömürlü organizerler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.