Sertab Erener'den 'ünlü olmanın bedeli' yanıtı! Olay oldu

Sertap Erener, izin almadan fotoğrafını çeken gazetecilere gösterdiği tepki ile gündeme gelmişti. Tepkisinin makyajsız olmasından kaynaklanmadığını belirten Erener, "Çalakalem umarsızca yazılmış, tacize girecek kadar sınırı aşmış bu hale ses çıkartmak gerektiğini düşündüm" dedi.

Sanatçı Sertab Erener, Hürriyet Kelebek'te magazin yazarlarının kendisi hakkında yazdığı 'Ünlü olmanın bir bedeli var Sertab' başlıklı yorumlarına yanıt verdi. Erener; Cengiz Semercioğlu, Ömür Gedik ve Onur Baştürk 'Ünlü olmanın bir bedeli var Sertab' başlıklı bir yazıyla eleştirilere maruz kalmıştı. Bu köşeden sert eleştirilere maruz kalan Erener sessizliğini bozdu!

Fotoğrafının çekilmesini istemediği anda tepki verdiği için eleştirilen Erener, "Meşhur olmak klişesinin gerektirdiklerine hiç prim vermeden 27 yıldır özgür hayatımı yaşadım. Çünkü ben nasıl göründüğümle değil kim olduğumla ilgileniyorum" dedi.

“Benden izin almadan, fotoğrafımın çekilmesine verdiğim tepki her insanın vereceği bir tepkidir” diyen Erener, “Çalakalem umarsızca yazılmış, tacize girecek kadar sınırı aşmış bu hale ses çıkartmak gerektiğini düşündüm” ifadelerini kullandı.