Sertab Erener'den 'ünlü olmanın bedeli' yanıtı! Olay oldu

Sertap Erener, izin almadan fotoğrafını çeken gazetecilere gösterdiği tepki ile gündeme gelmişti. Tepkisinin makyajsız olmasından kaynaklanmadığını belirten Erener, "Çalakalem umarsızca yazılmış, tacize girecek kadar sınırı aşmış bu hale ses çıkartmak gerektiğini düşündüm" dedi.
Sanatçı Sertab Erener, Hürriyet Kelebek'te magazin yazarlarının kendisi hakkında yazdığı 'Ünlü olmanın bir bedeli var Sertab' başlıklı yorumlarına yanıt verdi. Erener; Cengiz Semercioğlu, Ömür Gedik ve Onur Baştürk 'Ünlü olmanın bir bedeli var Sertab' başlıklı bir yazıyla eleştirilere maruz kalmıştı. Bu köşeden sert eleştirilere maruz kalan Erener sessizliğini bozdu!
Fotoğrafının çekilmesini istemediği anda tepki verdiği için eleştirilen Erener, "Meşhur olmak klişesinin gerektirdiklerine hiç prim vermeden 27 yıldır özgür hayatımı yaşadım. Çünkü ben nasıl göründüğümle değil kim olduğumla ilgileniyorum" dedi.
“Benden izin almadan, fotoğrafımın çekilmesine verdiğim tepki her insanın vereceği bir tepkidir” diyen Erener, “Çalakalem umarsızca yazılmış, tacize girecek kadar sınırı aşmış bu hale ses çıkartmak gerektiğini düşündüm” ifadelerini kullandı.
Erener, sosyal medya hesaplarından haberle birlikte makyajsız fotoğrafını da paylaştı. Sertap Erener açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
“Yorgun, uykusuz, ve hasta olduğum, onca konserin ardından gece geç saatte indiğim Avrupa uçuşundan evime gitmek için arabaya binerken benden izin almadan, fotoğrafımın çekilmesine verdiğim tepki her insanın vereceği bir tepkidir. Temelde derdi güzellikten ziyade sağlık ve kaliteli yaş almak olan biriyim. Aldığım günlük takviyeler, genç görüneyim diye değil, sağlıklı, dinç ve 90’ında hala yogasını, sporunu yapan biri olmak için. Şimdi sahneye çıktığımda saatlerce iyi bir performans çıkarabiliyorsam tüm bu dikkate ve özene borçluyum.
Kadınların yaş aldıkça fotoğraflarının yanına açılan parantezin de kadına şiddetin bir başka yüzü olduğunu düşünüyorum. İsmimin günlerdir (başka derdimiz yokmuş gibi) bu fotoğrafla anılması yerine konserlerimizde plastik kullanmadığımız veya konserimiz için fidanlar diktiğimizi bir kere yazmayan sizlere sonsuz teşekkürlerimi sunarım.”
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