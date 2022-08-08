Sertab Erener'in İstanbul'daki konserinde polisten organizatöre telif baskını

Türk pop müziğin sevilen ismi Sertap Erener, Sarıyer’de bulunan bir alışveriş merkezinde hayranlarının karşısına çıktı. Konser alanına polis eşliğinde gelen MESAM ve MSG temsilcisi Avukat Umay Neva Kaya, konser organizatörüne telif baskını yaptı.

Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği (MSG) ve Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) adına polislerle birlikte gelen Avukat Kaya, umuma açık alanlarda müzik kullanımı için yasal olarak alınması gereken izni almadan ve meslek birlikleri ile herhangi bir lisans sözleşmesi yapmadan canlı konser etkinliği düzenlediği gerekçesi ile konser organizatörlerine polis eşliğinde baskın yaptı.

ERENER KONSERE DEVAM ETTİ

MESAM ve MSG temsilcisi Avukat Umay Neva Kaya ve gözlemci, konseri düzenleyen organizatörler eşliğinde tespit çalışması yaptı.

Avukat ve gözlemci, çalışmaların ardından konser alanından ayrılırken, Sertab Erener konsere devam etti.

(DHA-İHA)



