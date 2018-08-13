Sertap Erener'in bitmeyen enerjisi!

Başarılı kariyeri ve güçlü yorumu ile Türk pop müziğinin efsane isimlerinden Sertab Erener, Bodrum Antik tiyatro da hayranları ile buluştu. Ünlü sanatçı akustik müzik enstümanlar eşliğinde ile başladığı konserinde ilk eserlerini vokal ve müzisyenler ile birlikte oturarak seslendirdi. Ünlü sanatçı konserin başında kırık kalpler albümünden karbeyaz, aşk beni, benim hala umudum var, tek başıma, adlı eserleri seslendirdi.

Konseri izleyenler arasında yer alan engelli bir hayranı Sertab Erener şarkı söylerken sık sık ailesinin yardımıyla ayağa kalkıp dansları ile şarkılara eşlik etti. Bu durumu fark eden Erener, ''Senin sevgin kazanabilmek ne büyük bir mutluluk.'' hayranını Antik Tiyatroyu dolduran binlerce hayranına alkışlattı.

SEZEN AKSU 3 SAAT SAHNEDEN İNMEZDİ

Kariyerine Sezen Aksu'nun vokalisti olarak başlayıp, Türkiye'nin en önemli müzisyenlerinden biri haline gelen Sertap Erener, ''Minik Serçe''yi de unutmadı. ''Siz yine şanslısınız. Sezen Aksu sahneden üç saat inmezdi. Siz yine şanslısınız iki saatte benden kurtuldunuz. Orkestrası ihtiyaç gidermek için müsaade isterdi Sezen Aksu'dan. Kıymetimi bilin...'' sözleri ile ustasına Bodrum'dan selam gönderip ''İyi ki Varsın Sezen Aksu'' dedi.