MAGAZİN

Sertap Erener'in bitmeyen enerjisi!

MAGAZİN HABERLERİ  | 13.08.2018 04:25 | Son Güncelleme

Bodrum antik tiyatroda konser veren Sertap Erener konser bitmesine rağmen sahneyi terk etmedi. Sezen Aksu’nun vokalisti olduğunu söyleyen ünlü sanatçı benden 2 saatte kurtuldunuz Sezen Aksu 3 saatte bırakmazdı hiç birinizi dedi.

Sertap Erener'in bitmeyen enerjisi!

Başarılı kariyeri ve güçlü yorumu ile Türk pop müziğinin efsane isimlerinden Sertab Erener, Bodrum Antik tiyatro da hayranları ile buluştu. Ünlü sanatçı akustik müzik enstümanlar eşliğinde ile başladığı konserinde ilk eserlerini vokal ve müzisyenler ile birlikte oturarak seslendirdi. Ünlü sanatçı konserin başında kırık kalpler albümünden karbeyaz, aşk beni, benim hala umudum var, tek başıma, adlı eserleri seslendirdi.

Konseri izleyenler arasında yer alan engelli bir hayranı Sertab Erener şarkı söylerken sık sık ailesinin yardımıyla ayağa kalkıp dansları ile şarkılara eşlik etti. Bu durumu fark eden Erener, ''Senin sevgin kazanabilmek ne büyük bir mutluluk.'' hayranını Antik Tiyatroyu dolduran binlerce hayranına alkışlattı.

erener

SEZEN AKSU 3 SAAT SAHNEDEN İNMEZDİ

Kariyerine Sezen Aksu'nun vokalisti olarak başlayıp, Türkiye'nin en önemli müzisyenlerinden biri haline gelen Sertap Erener, ''Minik Serçe''yi de unutmadı. ''Siz yine şanslısınız. Sezen Aksu sahneden üç saat inmezdi. Siz yine şanslısınız iki saatte benden kurtuldunuz. Orkestrası ihtiyaç gidermek için müsaade isterdi Sezen Aksu'dan. Kıymetimi bilin...'' sözleri ile ustasına Bodrum'dan selam gönderip ''İyi ki Varsın Sezen Aksu'' dedi.

Daha sonra sahne de kurdukları müzik düzeninde bir tarafta akustik diğer tarafta elektronik bant olarak kurguladıklarını açıklayarak sözlerini şöyle sürdürdü “Sanırım 150 den fazla şarkım var. Her konser biraz zorlu geçiyor. Her konserden sonra yazılanlar şu; ama o şarkıyı niye söylemedi, bu şarkıyı niye söylemedi. 1.5 saate sığdırmaya çalışıyorum olmuyor. Turnenin başında bir baktık 2 saat olmuş. Non-stop çalıp sözüm ona ben 1.5 saatlik hazırladım diyordum ama olmuyor. O yüzden hep böyle potporiler hazırlıyoruz. İlk potporim benim kırık kalpler albümünden şarkılardı.” Diyerek hayranlarına iyi eğlenceler diledi. Sanatçı konserinde zaman zaman eski albümlerine de yer verdi.

PARTNERBu aşklar hiç unutulmadıBu aşklar hiç unutulmadı
Selin Şekerci eski aşkı Kaan Taşaner'den köşe bucak kaçıyor Selin Şekerci eski aşkı Kaan Taşaner'den köşe bucak kaçıyor
Oyuncu Serel Yereli İngiltere’de single çıkarıyorOyuncu Serel Yereli İngiltere’de single çıkarıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Sertap Erener sezen aksu Bodrum

En Çok Okunan Haberler

Dolar ve Euro'da son durum

Dolar ve Euro'da son durum

Berat Albayrak: Kurdaki gelişmeler çok net bir saldırının göstergesi

Berat Albayrak: Kurdaki gelişmeler çok net bir saldırının göstergesi

Türkiye-ABD krizini tırmandıracak gelişme! Trump'a skandal teklif

Türkiye-ABD krizini tırmandıracak gelişme! Trump'a skandal teklif

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'dan duyurdu! Dikkat çeken ekonomi yorumu

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'dan duyurdu! Dikkat çeken ekonomi yorumu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: B ve C planlarımızı devreye sokarız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: B ve C planlarımızı devreye sokarız

Murat Ülker'den Berat Albayrak'a çok konuşulacak teklif

Murat Ülker'den Berat Albayrak'a çok konuşulacak teklif

İlginizi Çekebilir

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da şok ayrılık! Deniz Çakır, EDHO kadrosundan çıkarıldı! İlk açıklama

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da şok ayrılık! Deniz Çakır, EDHO kadrosundan çıkarıldı! İlk açıklama

Murat Boz ve Aslı Enver barıştı mı? Acun Ilıcalı'dan ilginç açıklama

Murat Boz ve Aslı Enver barıştı mı? Acun Ilıcalı'dan ilginç açıklama

Herkesi özür videosu ile kandırdı!

Herkesi özür videosu ile kandırdı!

Mustafa Sandal ve Emina Jahovic gerildi

Mustafa Sandal ve Emina Jahovic gerildi

43 yıl sonra bir araya geldiler! İşte Hababam Sınıfı öğrencilerinin son halleri

43 yıl sonra bir araya geldiler! İşte Hababam Sınıfı öğrencilerinin son halleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Selin Şekerci eski aşkı Kaan Taşaner'den köşe bucak kaçıyor

Selin Şekerci eski aşkı Kaan Taşaner'den köşe bucak kaçıyor

Oyuncu Serel Yereli İngiltere’de single çıkarıyor

Oyuncu Serel Yereli İngiltere’de single çıkarıyor

Üstsüz balkona çıkan şarkıcıya sevgili markajı

Üstsüz balkona çıkan şarkıcıya sevgili markajı

Kathy Griffin ve Kate Beckinsale’in videosu büyük ilgi gördü

Kathy Griffin ve Kate Beckinsale’in videosu büyük ilgi gördü

Bengü testi de kıracak bayrak da asacak

Bengü testi de kıracak bayrak da asacak

Hadise'ye eski aşkı Hakan Sabancı'dan destek

Hadise'ye eski aşkı Hakan Sabancı'dan destek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.