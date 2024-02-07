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Sesiyle O Ses Türkiye'ye damga vurmuştu! Sergen Sesli, Hadise'yi böyle suçladı! 'Gerçek sanatçı dediğin...'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
07.02.2024 08:16 | Son Güncelleme:
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Yayınlandığı dönemde büyük bir ilgiyle izlenen O Ses Türkiye yarışmasına güçlü sesi ve sempatik tavırları ile damga vuran Sergen Sesli son paylaşımlarıyla sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Sesli, Hadise’nin söz verdiği halde Adana sahnesine kendisini çıkarmadığını söyleyerek sert ifadeler kullandı.

Sesiyle O Ses Türkiye'ye damga vurmuştu! Sergen Sesli, Hadise'yi böyle suçladı! 'Gerçek sanatçı dediğin...'

O Ses Türkiye yarışmasına güçlü sesi ve sempatik halleri ile damga vuran isimlerden biri olan Sergen Sesli son paylaşımlarıyla dikkat çekti. Yarışmada Hadise'nin takımında olan Sesli sert ifadelerle ünlü şarkıcıyı suçladı.

Geçmiş yıllarda yarışmaya katılan Sergen Sesli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Hadise'yi hedef aldı. Sesli, Hadise’nin söz verdiği halde Adana sahnesine kendisini çıkarmadığını söyleyerek 'suçlu ismin ünlü şarkıcı olduğunu' söyledi.

kapak hadiseee

Sesli, "Benim senin sahnene de hiçbir şeyine de ihtiyacım yok. Ben müzik yaptığım sokakta gayet mutluyum" ifadelerini kullandı.

SERGEN SESLİ

"Siz Yıldız Tilbe’nin tırnağı bile olamazsınız. O söz vermediği halde sahnesini paylaştı benimle" diye konuşan Sesli, menajerine yazsa dahi Hadise'ye ulaşamadığını da ifade etti.

sergen sesli

Sesli, Hadise için "Gerçek sanatçı var, sahte sanatçı var, şovmen sanatçı var" diyerek tepkisini dile getirdi.

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