Sessiz ama acı protesto! Sosyal medyada dalga dalga yayıldı: Balkonlardan çarşaf sarkıtılıyor

Bolu Kartalkaya artık kar tatiliyle değil maalesef yangınla hatırlanıyor. Grand Kartal Otel'deki faciada insanlar ihmallerin sonucunda can verdi. Birçok aile yok oldu. Çocukların karne tatili acı bir şekilde son buldu. O yangında çarşafla kurtulanlar ise adeta felaketin simgesi oldu.

İHMALLERE TEPKİ BİTMİYOR

Oteldeki tedbirsizlik ve usulsüzlüklerin yanında hiç kimsenin sorumluluk kabul etmemesi de kamuoyunu öfkelendirirken, ülkenin birçok ilinde çarpıcı bir protesto başladı.

DALGA DALGA YAYILDI

Yangının ardından pencereden sarkan çarşaflar yürekleri dağlamıştı. Facia ve ihmallere tepkisini göstermek isteyip bu acıyı hatırlatan birçok vatandaş da, protesto amacıyla balkonlarından beyaz çarşaf sarkıtmaya başladı. Söz konusu eylem sosyal medyada da yayılarak destek topladı.