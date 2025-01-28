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  4. Sessiz ama acı protesto! Sosyal medyada dalga dalga yayıldı: Balkonlardan çarşaf sarkıtılıyor

Sessiz ama acı protesto! Sosyal medyada dalga dalga yayıldı: Balkonlardan çarşaf sarkıtılıyor

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
28.01.2025 11:42
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Türkiye acı hatıralarına bir yenisini daha ekledi. Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Oteli'ndeki ihmaller zinciri 78 vatandaşımızı hayattan kopardı. Canını kurtarmak isteyenler pencereden çarşaflarla aşağıya sarkmıştı. İşte o hayatta kalma içgüdüsü bir protestoya ilham oldu. Felakete tepki gösteren çok sayıda vatandaş balkonlarından çarşaf sarkıtarak tepkilerini gösterdi.

Sessiz ama acı protesto! Sosyal medyada dalga dalga yayıldı: Balkonlardan çarşaf sarkıtılıyor

Bolu Kartalkaya artık kar tatiliyle değil maalesef yangınla hatırlanıyor. Grand Kartal Otel'deki faciada insanlar ihmallerin sonucunda can verdi. Birçok aile yok oldu. Çocukların karne tatili acı bir şekilde son buldu. O yangında çarşafla kurtulanlar ise adeta felaketin simgesi oldu.

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İHMALLERE TEPKİ BİTMİYOR

Oteldeki tedbirsizlik ve usulsüzlüklerin yanında hiç kimsenin sorumluluk kabul etmemesi de kamuoyunu öfkelendirirken, ülkenin birçok ilinde çarpıcı bir protesto başladı.

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DALGA DALGA YAYILDI

Yangının ardından pencereden sarkan çarşaflar yürekleri dağlamıştı. Facia ve ihmallere tepkisini göstermek isteyip bu acıyı hatırlatan birçok vatandaş da, protesto amacıyla balkonlarından beyaz çarşaf sarkıtmaya başladı. Söz konusu eylem sosyal medyada da yayılarak destek topladı.

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Anahtar Kelimeler:
Bolu çarşaf Grand Kartal Otel
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