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  4. Sessiz sedasız evlenmişti! Gonca Vuslateri'nin düğün tarihi belli oldu

Sessiz sedasız evlenmişti! Gonca Vuslateri'nin düğün tarihi belli oldu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
21.03.2024 17:58
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Son olarak Bambaşka Biri dizisinde Sedef rolüne hayat veren Gonca Vuslateri sır gibi sakladığı sevgilisi ile sessiz sedasız evlendi. 8 aylık hamile olan Vuslateri, nikah karesini sosyal medyadan paylaştı. Ünlü ismin düğün de tarihi belli oldu.

Sessiz sedasız evlenmişti! Gonca Vuslateri'nin düğün tarihi belli oldu

8 aylık hamile olan Gonca Vuslateri aylardır yüzünü sır gibi sakladığı, Ankara'da memur olan sevgilisi Levent Bey ile sessiz sedasız evlendi. Vuslateri'nin ani evliliği magazin gündemine bomba gibi düştü.

Söylemezsem Olmaz'dan Uğur Kotan nikahın ayrıntılarını açıklarken düğün tarihini de duyurdu. Vuslateri 'Düğün olacak mı?' sorusuna; 'Çocuğumu kucağıma alayım Eylül Ekim gibi hep beraber göbek atacağız' yanıtı verdi.

Kısa vadede balayı düşünmediklerini dile getiren Vuslateri'nin eşiyle birlikte detoks kampına gideceği ortaya çıktı.

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Beşiktaş Evlendirme Dairesi'nde nikâh masasına oturan Vuslateri, Instagram hesabından sevgilisiyle ilk karesini yayınlayarak şunları yazdı:

"DOSTU DÜŞMANI GÖRDÜK ÇOK ŞÜKÜR"

Ünlü isim, doğum öncesi nikah masasına oturdu. Nikah sonrası eşi Levent Bey ile ilk fotoğrafını yayınlayan Vuslateri, paylaşımına şu notu düştü:

"Memlekette büyük bir sorundu bu biliyorsunuz. Herkes için değil elbet. Onlar tüm süreci benimle yaşayan canım ciğerlerim.. Dostu, düşmanı gördüğümüz çok şükür bir kıymetli sürecin daha sonuna geldik.

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Başka gündemi olamayan herkes için biraz yaralara su serptiyse ne mutlu... En çok kadınların, sakın karıştırılmasın kadınların linç yağmuruna tuttuğu şu merama şifa olabildiysem ne mutlu.

Biz zaten evliydik. Çocuğumuz için bunu resmileştirdik. Ben zar zor yürüyerek karnım burnumda bir şekilde bu işi de halettik. Parti bitti yani...Sessizce dağılabiliriz."

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Gonca Vuslateri evlendi sevgilisi kadınları
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