Sessiz sedasız evlenmişti! Melisa Aslı Pamuk'un estetiksiz halini görenler inanamadı

MYNET-2011 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasında Türkiye güzeli seçilen Melisa Aslı Pamuk modellikten oyunculuğa geçişi ile adından söz ettirmişti.

Yer Gök Aşk, Lale Devri, Kurt Seyit ve Şura, Kara Sevda, Çarpışma ve EGO gibi birçok başarılı projede yer alan ünlü isim geçtiğimiz aylarda milli futbolcu Yusuf Yazıcı ile sessiz sedasız dünyaevine girmesiyle uzun süre magazin gündeminde kaldı.

ESTETİKSİZ HALİ ŞAŞIRTTI

Düğünden kareleri ile çok konuşulan ünlü isim şimdi de estetiksiz haliyle gündem oldu.

Bir dizi estetik operasyon geçirdiği iddia edilen ünlü oyuncunun eski ve yeni hali arasındaki farkı görenler çok şaşırdı.

GÖRENLER ÇOK ŞAŞIRDI

Melisa Aslı Pamuk'un çene sivriltme, bişoktemi ve badem göz operasyonları geçirdiği iddia edildi.

Ünlü oyuncunun eski halini görenler; 'evrim geçirmiş', 'doktorunun eline sağlık', 'bambaşka biri olmuş', 'estetik yakışmış' gibi yorumlar yaptılar.