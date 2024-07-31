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  4. Sessiz sedasız evlenmişti! Melisa Aslı Pamuk'un estetiksiz halini görenler inanamadı

Sessiz sedasız evlenmişti! Melisa Aslı Pamuk'un estetiksiz halini görenler inanamadı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
31.07.2024 13:19
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Modellikten oyunculuğa geçiş yapan Melisa Aslı Pamuk son dönemde özel hayatıyla gündemde. Fransa'nın Lille takımında forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı ile sessiz sedasız evlenen Pamuk şimdi de eski fotoğraflarıyla gündem oldu. Ünlü ismin estetiksiz halini görenler inanamadı.

MYNET-2011 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasında Türkiye güzeli seçilen Melisa Aslı Pamuk modellikten oyunculuğa geçişi ile adından söz ettirmişti.

Yer Gök Aşk, Lale Devri, Kurt Seyit ve Şura, Kara Sevda, Çarpışma ve EGO gibi birçok başarılı projede yer alan ünlü isim geçtiğimiz aylarda milli futbolcu Yusuf Yazıcı ile sessiz sedasız dünyaevine girmesiyle uzun süre magazin gündeminde kaldı.

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ESTETİKSİZ HALİ ŞAŞIRTTI

Düğünden kareleri ile çok konuşulan ünlü isim şimdi de estetiksiz haliyle gündem oldu.

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Bir dizi estetik operasyon geçirdiği iddia edilen ünlü oyuncunun eski ve yeni hali arasındaki farkı görenler çok şaşırdı.

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GÖRENLER ÇOK ŞAŞIRDI

Melisa Aslı Pamuk'un çene sivriltme, bişoktemi ve badem göz operasyonları geçirdiği iddia edildi.

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Ünlü oyuncunun eski halini görenler; 'evrim geçirmiş', 'doktorunun eline sağlık', 'bambaşka biri olmuş', 'estetik yakışmış' gibi yorumlar yaptılar.

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Anahtar Kelimeler:
Melisa Aslı Pamuk Yusuf Yazıcı
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