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Setlere ara veren Tuvana Türkay, sahnelere hazırlanıyor

25.08.2021 08:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstenilen reyting oranlarına ulaşamayınca 8. bölümde final yapan Kağıt Ev dizisinde Azra karakteri olarak hayranlarının karşısına çıkan Tuvana Türkay, dizi bitince ortalarda çok görünmemişti. Tuvana Türkay, hayranlarını şaşırtarak yeni bir single çalışmasına imza attı.

Setlere ara veren Tuvana Türkay, sahnelere hazırlanıyor

Güzel oyuncu Tuvana Türkay, rol aldığı Kağıt Ev dizisi final yaptıktan sonra soluğu tatilde almıştı. Erdal Beşikçioğlu ve Nur Fettahoğlu ile birlikte başrolleri paylaşan Tuvana Türkay, dizide Azra karakterini canlandırmıştı.

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Şu sıralar ekranlarda görünmeyen Tuvana Türkay, farklı bir heyecan yaşıyor. Şansını müzikte deneyen Tuvana Türkay, üçüncü single çalışmasına imza attı. Ünlü aranjör Ozan Çolakoğlu ile birlikte stüdyoya girerek şarkısını hazırlayan güzel oyuncunun yeni albümü DMC etiketiyle müzikseverle buluşacak.

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Tuvana Türkay heyecanını Instagram hesabından da takipçileri ile paylaştı. ‘Ah Aşk’ adlı albümünün kapak fotoğrafını paylaşan oyuncu paylaşımının altına şunları yazdı; "Aynı duygularda birleşebilmek, birbirimizi hissedebilmek güç veriyor. Umarım yine seversiniz"

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Tuvana Türkay Instagram
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