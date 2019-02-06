Sevda Demirel'in bu sözleri Defne Samyeli'yi kızdıracak

Sevda Demirel, Defne Samyeli'nin 15 yaşındaki kızı Derin Talu'nun fotoğrafının altına yaptığı sert yorum ile sosyal medyada olay oldu.

Demirel, "Defne aşk yaşamaktan şu kızına bir türlü çeki düzen veremedi" ifadelerini kullandı.

"30 YAŞINDA KADIN MAKYAJI VE POZU"

Sevda Demirel, Defne Samyeli'ye çok sert bir eleştiride bulundu.

Defne Samyeli'nin 15 yaşındaki kızı Derin Talu'nun fotoğrafına yorum yapan Demirel, "Defne aşk yaşamaktan şu kızına bir türlü çeki düzen veremedi, sonrada çocuk istismarları neden arttı diye sormayın, bu ne yahu 30 yaşında kadın makyajı ve pozu?" ifadelerini kullandı.

Samyeli'nin 15 yaşındaki kızı Derin Talu'nun sosyal medya paylaşımları sık sık eleştiri konusu olsa da Talu ve annesi konuya dair pek bir açıklama yapmıyor.

