Sevda Noyan: Ayaklarını denk alsınlar, benim listem hazır

Haber 7 yazarı Esra Elönü'nün ÜlkeTV'de sunduğu Arafta Sorular Programı'na konuk olan yazar Sevda Noyan, son dönemde gündeme gelen darbe tartışmalarının ardından 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin konuştu.

"BENİM LİSTEM HAZIR"

Noyan, "15 Temmuz kursağımızda kaldı" diyerek şunları söyledi:

"15 Temmuz kursağımızda kaldı, istediklerimizi yapamadık. Boş bulunduk... Yanlış anlaşılmasın, doğru anlaşılsın; bizim aile 50 kişiyi götürür. Bu konuda çok donanımlıyız maddi ve manevi olarak. Liderimizin yanındayız ve asla yedirmeyiz bu ülkede, onu söyleyeyim. Ayaklarını denk alsınlar. Bizim sitede hâlâ 3-5 var, benim listem hazır."

Programın sunucusu Esra Elönü ise, Noyan'ın sözleri üzerine; "'Ayak' az kalır bence, 4 ayaklarını denk alsınlar" diyerek yanıt verdi.

Sevda Noyan, sözlerinin sosyal medyada tepki toplaması üzerine ise hesabından şunları söyledi:

"Evet açık ve net söylüyorum. Hiçbirinizden korkmuyorum hain zombiler. Şayet bir kez daha bu ülkede darbe yapmaya kalkarsanız sonunuz hiç iyi olmayacak bunu çok iyi bilin. Yaptığınız hakaretleri attığınız iftiraları size iade ediyorum... Bilin ki hiç etkilenmiyorum.. Hain zombiler.