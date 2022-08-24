Seversin 13. bölüm fragmanı, son bölümde neler yaşandı? Seversin oyuncular ve karakterlerin isimleri

Başrollerinde Burak Yörük ve İlayda Alişan'ın yer aldığı Seversin dizisi, seyirciler tarafından severek takip ediliyor. Kanal D ekranlarının yeni sezona damgasını vuran dizilerinden biri olan Seversin adlı romantik komedi dizisinin yeni bölüm fragmanları geçtiğimiz günlerde yayınlandı. İşte Seversin yeni bölüm fragmanı ve son bölüm yaşananlar...

SEVERSİN 13. BÖLÜM FRAGMAN 2

Seversin dizisinin 1. fargmanının ardından gözler 2. fargmana çevrilmişti. Seversin 13. bölüm 2. fragmanı da yayınlandı.

SEVERSİN 13. BÖLÜM 2. FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ

SEVERSİN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Asya, Tolga'nın aşk ilanıyla şoke olmuştu. Kalbi bu açıklamayı kucak açsa da aklı onu durdurmuştu. Asya Tolga'yla açık konuşup onun hislerinde samimi olduğundan emin olmak istemişti. Tolga Tuna'nın ise bu aşkı ne kadar devam ettirebileceği izleyiciler arasında merak konusu olmuştu.

SEVERSİN DİZİSİ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

İlayda Alişan - Asya Çelikbaş

Burak Yörük - Tolga Tuna

Nergis Kumbasar - Suzan Tuna

Zeynep Kankonde - Şerife Çelikbaş

Mehmet Bilge Aslan - Bahri Zıpkın

Ceren Taşçı - Nesrin Akkuş

Ozan Dağgez - Ferdi Kutlu

İlkin Tüfekçi Handan - Çelikbaş Kutlu

Halil İbrahim Kurum - Kadir Çelikbaş

Ergül Miray Şahin - Nazlı Çelikbaş

Hazal Benli - Selin Zıpkın

Yiğit Dikmen - Selçuk

Atakan Yılmaz - Hakan

Ceren Yıldırım - Zeynep

Eren Demirbaş - Yönetmen

Elif Çapkın - Şule

Yağmur - Gurur Hediye

Deren Talu - Şenay

Bülent Polat - Senarist



