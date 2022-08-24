Seversin 13. bölüm fragmanı, son bölümde neler yaşandı? Seversin oyuncular ve karakterlerin isimleri

Başrollerinde Burak Yörük ve İlayda Alişan'ın yer aldığı Seversin dizisi, seyirciler tarafından severek takip ediliyor. Kanal D ekranlarının yeni sezona damgasını vuran dizilerinden biri olan Seversin adlı romantik komedi dizisinin yeni bölüm fragmanları geçtiğimiz günlerde yayınlandı. İşte Seversin yeni bölüm fragmanı ve son bölüm yaşananlar...
Seversin dizisinin 1. fargmanının ardından gözler 2. fargmana çevrilmişti. Seversin 13. bölüm 2. fragmanı da yayınlandı.
SEVERSİN 13. BÖLÜM 2. FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ
Asya, Tolga'nın aşk ilanıyla şoke olmuştu. Kalbi bu açıklamayı kucak açsa da aklı onu durdurmuştu. Asya Tolga'yla açık konuşup onun hislerinde samimi olduğundan emin olmak istemişti. Tolga Tuna'nın ise bu aşkı ne kadar devam ettirebileceği izleyiciler arasında merak konusu olmuştu.
İlayda Alişan - Asya Çelikbaş
Burak Yörük - Tolga Tuna
Nergis Kumbasar - Suzan Tuna
Zeynep Kankonde - Şerife Çelikbaş
Mehmet Bilge Aslan - Bahri Zıpkın
Ceren Taşçı - Nesrin Akkuş
Ozan Dağgez - Ferdi Kutlu
İlkin Tüfekçi Handan - Çelikbaş Kutlu
Halil İbrahim Kurum - Kadir Çelikbaş
Ergül Miray Şahin - Nazlı Çelikbaş
Hazal Benli - Selin Zıpkın
Yiğit Dikmen - Selçuk
Atakan Yılmaz - Hakan
Ceren Yıldırım - Zeynep
Eren Demirbaş - Yönetmen
Elif Çapkın - Şule
Yağmur - Gurur Hediye
Deren Talu - Şenay
Bülent Polat - Senarist
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