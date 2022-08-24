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Seversin 13. bölüm fragmanı, son bölümde neler yaşandı? Seversin oyuncular ve karakterlerin isimleri

24.08.2022 16:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seversin dizisinin 13. bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar diziyi takip edenler tarafından araştırılıyor. Ekranların sevilen dizisi her Çarşamba akşamı 20:00'de Kanal D ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Kısa sürede izleyicileri kendine hayran bırakan Seversin'in iki fragmanı da yayınlandı. İşte Seversin 13. bölüm fragmanları ve son bölümün özeti...

Başrollerinde Burak Yörük ve İlayda Alişan'ın yer aldığı Seversin dizisi, seyirciler tarafından severek takip ediliyor. Kanal D ekranlarının yeni sezona damgasını vuran dizilerinden biri olan Seversin adlı romantik komedi dizisinin yeni bölüm fragmanları geçtiğimiz günlerde yayınlandı. İşte Seversin yeni bölüm fragmanı ve son bölüm yaşananlar...

SEVERSİN 13. BÖLÜM FRAGMAN 2

Seversin dizisinin 1. fargmanının ardından gözler 2. fargmana çevrilmişti. Seversin 13. bölüm 2. fragmanı da yayınlandı.

SEVERSİN 13. BÖLÜM 2. FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ

seversin 13. kapak

SEVERSİN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Asya, Tolga'nın aşk ilanıyla şoke olmuştu. Kalbi bu açıklamayı kucak açsa da aklı onu durdurmuştu. Asya Tolga'yla açık konuşup onun hislerinde samimi olduğundan emin olmak istemişti. Tolga Tuna'nın ise bu aşkı ne kadar devam ettirebileceği izleyiciler arasında merak konusu olmuştu.

seversin oyuncular

SEVERSİN DİZİSİ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

İlayda Alişan - Asya Çelikbaş
Burak Yörük - Tolga Tuna
Nergis Kumbasar - Suzan Tuna
Zeynep Kankonde - Şerife Çelikbaş
Mehmet Bilge Aslan - Bahri Zıpkın
Ceren Taşçı - Nesrin Akkuş
Ozan Dağgez - Ferdi Kutlu
İlkin Tüfekçi Handan - Çelikbaş Kutlu
Halil İbrahim Kurum - Kadir Çelikbaş
Ergül Miray Şahin - Nazlı Çelikbaş
Hazal Benli - Selin Zıpkın
Yiğit Dikmen - Selçuk
Atakan Yılmaz - Hakan
Ceren Yıldırım - Zeynep
Eren Demirbaş - Yönetmen
Elif Çapkın - Şule
Yağmur - Gurur Hediye
Deren Talu - Şenay
Bülent Polat - Senarist

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Kanal D Burak Yörük İlayda Alişan Seversin dizisi fragman
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