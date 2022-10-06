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Sevgili mi kiraladı? Şoke eden sözler: Aşk yaşadığına inanamıyorum

06.10.2022 08:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Selin Ciğerci’nin yeni sevgilisi Asil Cengiz’in eski nişanlısı Mualla Şahin yaptığı paylaşımlarla gündeme gelmişti. Eski nişanlısının borcunu Ciğerci'den isteyen genç kadın şimdi de "Selin Ciğerci’nin Asil’i ‘Kiralık Aşk’ olarak tuttuğunu düşünüyorum" dedi.

Sevgili mi kiraladı? Şoke eden sözler: Aşk yaşadığına inanamıyorum

Hem Selin Ciğerci hem de Gökhan Çıra özel hayatlarıyla gündemden düşmüyor. Selin Ciğerci’nin yeni sevgilisi Asil Cengiz'in eski nişanlısı ortaya çıkmıştı. Eski nişanlı Mualla Şahin, bağlandığı Beyaz Magazin'de şoke eden sözler söyledi.

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"Ocak ayında nişanlanmıştık, mart ayında ilişkimiz bitmişti ama yazın da görüşmeye devam ettik" diyen genç kadın sözlerine şöyle devam etti:

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"GÖKHAN ÇIRA YENİ SEVGİLİSİYLE GÖRÜNTÜLENİNCE..."

"Selin Ciğerci gibi biriyle aşk yaşadığına inanamıyorum, şok oldum. Selin Ciğerci’nin yanında robot gibi duruyor, şöhret olmak için yapmış olabilir. Selin Ciğerci’nin Asil’i ‘Kiralık Aşk’ olarak tuttuğunu düşünüyorum. Gökhan Çıra’nın yeni sevgilisiyle görüntülenmesinden sonra Selin Ciğerci’nin Asil’le görüntülenmesi misillemeydi bence."

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Genç kadın eski nişanlısının kendisine borcu olduğu söylerken "Asıl amacım borcumu almaktan ziyade Asil’i deşifre etmekti ve bunu yaptım. Selin Ciğerci’ye mesaj attım ve Asil konusunda uyardım" açıklamasında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Selin Ciğerci magazin sevgilisi aktan
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