Sevgililer günü hediyeleri: Kadınlar ve erkekler için Sevgiler Günü hediye fikirleri

14 Şubat Sevgililer Günü için sayılı günler kaldı. Son güne kalmak istemiyorsanız hediye arayışına başlasanız iyi olur. Yılın bu en romantik zamanı için çiftler birbirlerine en güzel hediyeyi alabilmek için çaba sarf ediyorlar. Bu yüzden sevgililer günü hediyeleri konusunda fikirler, ipuçları, sürpriz önerileri vb. olmak üzere yardım almak için de internete başvuruyorlar. Pek çok çift için 14 Şubat Sevgililer günü sevdikleri ile iyi vakit geçirmek, onları mutlu etmek ve küçük bir sürpriz yapıp sevdiğinin gülümsetmek için bir vesile... Tabii bu tarz özel günlerin alışveriş sektörü tarafından ele geçirildiği eleştirisi de yapılıyor. Bunda doğruluk payı olsa dünya çağında sevgililer için özel bir gün olmasında bir sakınca yok. Kaldı ki bugünde pahalı bir hediye almak veya büyük bir etkinlik yapmak da zorunlu değil. Nitekim Sevgililer Günü’nde içten ve samimi, küçük bir sürpriz zaten sevgilinizi çok mutlu edecektir. Peki bu sürpriz ne olabilir? Sevgililer Günü hediyeleri denince akla neler geliyor? Hediye seçimi konusunda biraz yardım isterseniz sizin çeşitli hediye önerilerinden oluşan bir rehber hazırladık.

KADINLAR İÇİN SEVGİLİLER GÜNÜ HEDİYELERİ Sevgililer Günü için sevgilinize alabileceğiniz pek çok farklı hediye mevcut. Alacağınız hediye büyük bütçeli olabileceği gibi küçük bir şey de olabilir. Önemli olan onu düşündüğünüzü ifade etmeniz ve hoşuna gidecek bir şey hediye etmeniz. İşte kadınlar için Sevgililer günü hediyeleri... Rahat bir ayakkabı Sevgilinize kıyafetleri ile uyumlu olacak şık ama rahat bir spor ayakkabı alabilirsiniz. Niye spor ayakkabı? Daha şık ayakkabıların hediye olarak seçimi zor olabilir. Spor ayakkabılarda çok daha fazla modelde ve renkte tercih imkanı bulunuyor ve risk daha az. Lazer Epilasyon Cihazı Teknolojinin ilerlemesi ile artık lazer epilasyon cihazları evlere girebiliyor. Kadınlar lazer epilasyon için özel bir yere gitmek yerine artık bir cihaza bir kere ödeme yapıp evlerinin rahatlığında pratik bir şekilde epilasyon yapabiliyorlar. Dolma Kalem Sevgililer Günü hediyesi düşünürken sevgilinizin mesleği de size ipucu verebilir. Örneğin sevgiliniz öğretmen ya da doktorsa veya bunlar gibi sık sık kalem kullanmasını gerektiren bir iş yapıyorsa ona şık bir dolma kalem alabilirsiniz.

Tabii ki Çanta Hediye bir çanta pek çok kişi için güzel bir hediyedir. Hele de bu çanta hem şık hem de kullanışlı ise. Alışveriş sitelerinde bulabileceğiniz çanta çeşitlerinin ve modellerinin adeta sonu yok. Ancak Sevgililer Günü’nü dikkate alarak hediye alacağınız çantanın aşk temalı olması anlamlı olacaktır. Saç Kurutma Makinesi Saç kurutma makinesi her kadının ihtiyaç duyduğu ev aletlerinden biridir. Sevgilinizin de büyük ihtimalle bir saç kurutma makinesi vardır ama son teknolojilere sahip son model bir saç kurutma makinesi gayet hoşuna gidecektir. Birbirinden çeşitli ürün yelpazesiyle sevgiliniz için aradığınız tüm hediyeler Amazon'da! Şık Tasarımlı Bir Cep Telefonu Telefon tasarımlarında şıklık önem verilen kriterlerden biri haline geldi. Sevgiliniz cep telefonunu yenileme ihtiyacı duyuyorsa ona rengi, tasarımı ile şık ve kullanışlı bir cep telefonu alabilirsiniz. Takı Tam bir klasik. Sadece Sevgililer Günü için değil her zaman, hemen her özel günde alınabilecek bir hediyedir takı. Sevgilinize şık veya sevimli bir küpe, kolye vb. alabilirsiniz. Yalnız dikkat! Niyetiniz ciddi değilse Sevgililer Günü’nde hediye olarak yüzük almamanızı tavsiye ederiz. Tabii bu romantik günde yanlışlıkla planlamadığınız bir teklifte bulunmak istemiyorsanız.

Spor Aletleri Sevgiliniz Fiziğine önem veriyor, sporla ilgileniyorsa ona evde de spor yapmasını sağlayacak çeşitli spor aletleri alabilirsiniz. Dambıl, plates topu, aerobik seti, mat, ip, z-bar vb. gibi pek çok seçenek bulunuyor. Termos Bardak Günümüzde özellikle de büyük şehirlerde sabah kahveleri adeta iş dünyasının bir parçası haline geldi. İnsanlar sabahları büyük bir bardak kahve ile iş gününe daha zinde ve uyanık giriyorlar. Sevgiliniz de kahve içmekten keyif alıyorsa ona işe giderken yanına alabileceği kaliteli, sıvıyı soğutmayan ve sızdırmayan bir termos bardak alabilirsiniz. Sevgililer Gününde Oyun Keyfi Sevgililer Günü ve takip eden günlerde beraber eğlenceli vakit geçireceğiniz bir konsol oyunu oynamaya ne dersiniz? Sevgiliniz oyunlardan keyif alıyorsa beraber oynayabileceğiniz bir oyun alabilirsiniz. Bütçeniz varsa bir de oyun konsolu büyük bir sürpriz olur. Birbirinden çeşitli ürün yelpazesiyle sevgiliniz için aradığınız tüm hediyeler Amazon'da! ERKEKLER İÇİN SEVGİLİLER GÜNÜ HEDİYELERİ 14 Şubat’ta sevgilinize ne alacağınıza bir türlü karar vermekte zorlanıyor musunuz? Tavsiye arıyorsanız sizin için 10 hediyeden oluşan bir hediye listesi hazırladık. Listeden sevgilinizin zevkine, hobilerine uyacak bir hediye fikri bulabilirsiniz.

Kulaklık Sevgiliniz bol müzik dinliyor veya bilgisayar oyunlarına meraklıysa kaliteli bir kulaklık tam da isteyebileceği bir şeydir. Dışarıda müzik dinleyenler veya oyun severler için dış seslerin engellenmesi ve ses kalitesi önemlidir. Kaliteli ve kablosuz bir kulak üstü kulaklık alarak sevgilinize sürpriz yapabilirsiniz. Bot Malum 14 Şubat, kış mevsimi, havalar soğuk... Bu mevsimde en çok işe yarayacak hediyelerden biri de salam bir bottur. Sizin de sevgilinize yakıştıracağınız bir bot alabilirsiniz. Oyun Pek çok erkek özellikle de yakınlarda çıkmış bir oyuna hayır demez. Bilmiyorsanız erkek arkadaşınızın oyun zevkini öğrenin ve ona göre almaya çalışın. Çünkü herkes her türlü oyunu sevmez. Pek çok oyunseverin asla elini sürmediği oyun türleri vardır. Yine de genel geçer bir ipucu vermek gerekirse aksiyon oyunları hemen her oyuncunun hoşuna gider. Tıraş Seti Sevgiliniz sakal veya bıyık bırakıyorsa sıradan bir traş makinesinden daha fazlasına ihtiyaç duyabilir. Tıraş setlerinde makine ile beraber, şekillendirme, kısaltma, bakım vb. için çeşitli aparatlar da yer alıyor. Sevgililer Günü hediye edeceğiniz bir tıraş seti ile sevgilinizin sonraki buluşmalarınıza daha bakımlı olmasını sağlayabilirsiniz.