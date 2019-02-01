Sevgililer günü hediyeleri: Kadınlar ve erkekler için Sevgiler Günü hediye fikirleri

14 Şubat Sevgililer Günü için sayılı günler kaldı. Son güne kalmak istemiyorsanız hediye arayışına başlasanız iyi olur. Yılın bu en romantik zamanı için çiftler birbirlerine en güzel hediyeyi alabilmek için çaba sarf ediyorlar. Bu yüzden sevgililer günü hediyeleri konusunda fikirler, ipuçları, sürpriz önerileri vb. olmak üzere yardım almak için de internete başvuruyorlar.
Pek çok çift için 14 Şubat Sevgililer günü sevdikleri ile iyi vakit geçirmek, onları mutlu etmek ve küçük bir sürpriz yapıp sevdiğinin gülümsetmek için bir vesile... Tabii bu tarz özel günlerin alışveriş sektörü tarafından ele geçirildiği eleştirisi de yapılıyor. Bunda doğruluk payı olsa dünya çağında sevgililer için özel bir gün olmasında bir sakınca yok. Kaldı ki bugünde pahalı bir hediye almak veya büyük bir etkinlik yapmak da zorunlu değil. Nitekim Sevgililer Günü’nde içten ve samimi, küçük bir sürpriz zaten sevgilinizi çok mutlu edecektir. Peki bu sürpriz ne olabilir? Sevgililer Günü hediyeleri denince akla neler geliyor? Hediye seçimi konusunda biraz yardım isterseniz sizin çeşitli hediye önerilerinden oluşan bir rehber hazırladık.
Sevgililer Günü için sevgilinize alabileceğiniz pek çok farklı hediye mevcut. Alacağınız hediye büyük bütçeli olabileceği gibi küçük bir şey de olabilir. Önemli olan onu düşündüğünüzü ifade etmeniz ve hoşuna gidecek bir şey hediye etmeniz. İşte kadınlar için Sevgililer günü hediyeleri...
Rahat bir ayakkabı
Sevgilinize kıyafetleri ile uyumlu olacak şık ama rahat bir spor ayakkabı alabilirsiniz. Niye spor ayakkabı? Daha şık ayakkabıların hediye olarak seçimi zor olabilir. Spor ayakkabılarda çok daha fazla modelde ve renkte tercih imkanı bulunuyor ve risk daha az.
Lazer Epilasyon Cihazı
Teknolojinin ilerlemesi ile artık lazer epilasyon cihazları evlere girebiliyor. Kadınlar lazer epilasyon için özel bir yere gitmek yerine artık bir cihaza bir kere ödeme yapıp evlerinin rahatlığında pratik bir şekilde epilasyon yapabiliyorlar.
Dolma Kalem
Sevgililer Günü hediyesi düşünürken sevgilinizin mesleği de size ipucu verebilir. Örneğin sevgiliniz öğretmen ya da doktorsa veya bunlar gibi sık sık kalem kullanmasını gerektiren bir iş yapıyorsa ona şık bir dolma kalem alabilirsiniz.
Tabii ki Çanta
Hediye bir çanta pek çok kişi için güzel bir hediyedir. Hele de bu çanta hem şık hem de kullanışlı ise. Alışveriş sitelerinde bulabileceğiniz çanta çeşitlerinin ve modellerinin adeta sonu yok. Ancak Sevgililer Günü’nü dikkate alarak hediye alacağınız çantanın aşk temalı olması anlamlı olacaktır.
Saç Kurutma Makinesi
Saç kurutma makinesi her kadının ihtiyaç duyduğu ev aletlerinden biridir. Sevgilinizin de büyük ihtimalle bir saç kurutma makinesi vardır ama son teknolojilere sahip son model bir saç kurutma makinesi gayet hoşuna gidecektir.
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Şık Tasarımlı Bir Cep Telefonu
Telefon tasarımlarında şıklık önem verilen kriterlerden biri haline geldi. Sevgiliniz cep telefonunu yenileme ihtiyacı duyuyorsa ona rengi, tasarımı ile şık ve kullanışlı bir cep telefonu alabilirsiniz.
Takı
Tam bir klasik. Sadece Sevgililer Günü için değil her zaman, hemen her özel günde alınabilecek bir hediyedir takı. Sevgilinize şık veya sevimli bir küpe, kolye vb. alabilirsiniz. Yalnız dikkat! Niyetiniz ciddi değilse Sevgililer Günü’nde hediye olarak yüzük almamanızı tavsiye ederiz. Tabii bu romantik günde yanlışlıkla planlamadığınız bir teklifte bulunmak istemiyorsanız.
Spor Aletleri
Sevgiliniz Fiziğine önem veriyor, sporla ilgileniyorsa ona evde de spor yapmasını sağlayacak çeşitli spor aletleri alabilirsiniz. Dambıl, plates topu, aerobik seti, mat, ip, z-bar vb. gibi pek çok seçenek bulunuyor.
Termos Bardak
Günümüzde özellikle de büyük şehirlerde sabah kahveleri adeta iş dünyasının bir parçası haline geldi. İnsanlar sabahları büyük bir bardak kahve ile iş gününe daha zinde ve uyanık giriyorlar. Sevgiliniz de kahve içmekten keyif alıyorsa ona işe giderken yanına alabileceği kaliteli, sıvıyı soğutmayan ve sızdırmayan bir termos bardak alabilirsiniz.
Sevgililer Gününde Oyun Keyfi
Sevgililer Günü ve takip eden günlerde beraber eğlenceli vakit geçireceğiniz bir konsol oyunu oynamaya ne dersiniz? Sevgiliniz oyunlardan keyif alıyorsa beraber oynayabileceğiniz bir oyun alabilirsiniz. Bütçeniz varsa bir de oyun konsolu büyük bir sürpriz olur.
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14 Şubat’ta sevgilinize ne alacağınıza bir türlü karar vermekte zorlanıyor musunuz? Tavsiye arıyorsanız sizin için 10 hediyeden oluşan bir hediye listesi hazırladık. Listeden sevgilinizin zevkine, hobilerine uyacak bir hediye fikri bulabilirsiniz.
Kulaklık
Sevgiliniz bol müzik dinliyor veya bilgisayar oyunlarına meraklıysa kaliteli bir kulaklık tam da isteyebileceği bir şeydir. Dışarıda müzik dinleyenler veya oyun severler için dış seslerin engellenmesi ve ses kalitesi önemlidir. Kaliteli ve kablosuz bir kulak üstü kulaklık alarak sevgilinize sürpriz yapabilirsiniz.
Bot
Malum 14 Şubat, kış mevsimi, havalar soğuk... Bu mevsimde en çok işe yarayacak hediyelerden biri de salam bir bottur. Sizin de sevgilinize yakıştıracağınız bir bot alabilirsiniz.
Oyun
Pek çok erkek özellikle de yakınlarda çıkmış bir oyuna hayır demez. Bilmiyorsanız erkek arkadaşınızın oyun zevkini öğrenin ve ona göre almaya çalışın. Çünkü herkes her türlü oyunu sevmez. Pek çok oyunseverin asla elini sürmediği oyun türleri vardır. Yine de genel geçer bir ipucu vermek gerekirse aksiyon oyunları hemen her oyuncunun hoşuna gider.
Tıraş Seti
Sevgiliniz sakal veya bıyık bırakıyorsa sıradan bir traş makinesinden daha fazlasına ihtiyaç duyabilir. Tıraş setlerinde makine ile beraber, şekillendirme, kısaltma, bakım vb. için çeşitli aparatlar da yer alıyor. Sevgililer Günü hediye edeceğiniz bir tıraş seti ile sevgilinizin sonraki buluşmalarınıza daha bakımlı olmasını sağlayabilirsiniz.
Lego’nun Yaşı Olmaz
Erkekler için oyunun yaşı yoktur derler. Lego da sadece küçüklerin değil büyüklerin de sevdiği, kurcalamaktan zevk aldığı oyuncaklar arasında başta gelir. Hatta lego koleksiyonu yapanlar vardır. Sevgilinize daha Lego’nun daha büyüklere yönelik olan “teknik” serisinden bir model alabilirsiniz.
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Palto
Havalar soğuk demiştik. Bu soğuk havalara uygun diğer bir hediye de tabii paltolardır. 14 Şubat’ta sevgilinize şık bir palto alabilirsiniz.
Araç Kamerası
Sevgilinizin bir aracı varsa ilgisini çekecek bir hediye fikrimiz var. Özellikle güvenlik için araç sahipleri artık araçlarına kamera monte ediyorlar. Kaliteli araç kameraları, sürüş sırasında her şeyi kaydediyor ki bu kayıtlar farklı durumlarda kayıt sahibinin çok işine yarayabiliyor.
Çanta
Sevgiliniz işi nedeniyle sık sık laptop, evrak vb. taşımak durumunda kalıyorsa şık ve kullanışlı bir çanta tam ihtiyaç duyacağı bir hediyedir. Sevgilinizin kullanım alışkanlıklarına göre bir sırt çantası veya omuz çantası alabilirsiniz.
Kablosuz Şarj Cihazı
Elektronik ürünlerde artık kablosuz teknolojiler öne çıkıyor. Örneğin kablosuz cep telefonu şarj cihazları özellikle masa başı çalışanlar için rahatlık sağlıyor. Sevgilinizin iş yerindeki masası için kablosuz hızlı şarj cihazı alabilirsiniz.
Süper Lamba
Sevgiliniz süper kahraman filmleri ve çizgi romanlarını seviyorsa ona süper kahraman temalı alabileceğiniz pek çok hediye bulunuyor. Örneğin Batman, Yüzüklerin Efendisi, anime vb. temalı 3 boyutlu lambalar oldukça beğeniliyor.
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