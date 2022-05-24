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  4. Sevgilisi 'intihar' demişti! Her şeyi cesedin pozisyonu çözdü

Sevgilisi 'intihar' demişti! Her şeyi cesedin pozisyonu çözdü

24.05.2022 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da intihar ettiği ihbarı üzerine olay yerine giden polis, olayın cinayet olduğunu ortaya çıkardı. Sevgilisi Mehmet Küpeli'nin yaşadığı evde intihar ettiğini öne süren Kübra Nur D., 5 ay sonra alınan ifadesinde cinayeti itiraf etti. Polis, cesedin yatış ve tüfeğin pozisyonundan yola çıkarak Küpeli'nin öldürüldüğünü belirlerken, Kübra Nur D., Mehmet Küpeli’nin Adem Sükuti ve İbrahim Akhançer ile para meselesi yüzünden çıkan tartışmada öldürüldüğünü söyledi.

Sevgilisi 'intihar' demişti! Her şeyi cesedin pozisyonu çözdü

Konya'nın Selçuklu ilçesi Buhara Mahallesi'nde ocak ayında, 1 çocuk annesi Kübra Nur D.'nin, 15 gündür birlikte yaşadığı Mehmet Küpeli'nin intihar ettiği ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Küpeli'nin cansız bedeniyle karşılaştı. Bu sırada evde olan Kübra Nur D. ilk ifadesinde, Küpeli'nin, arkadaşları Adem Sükuti ve İbrahim Akhançer ile dışarıdayken tartıştıklarını, ardından eve gelip, tüfeği başına dayayarak intihar ettiğini belirtti. Kübra Nur D., olayın ardından korktuğu için arkadaşları Sükuti ve Akhançer'i arayıp haber verdiğini ifade etti.

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''İNTİHAR SÜSÜ VERDİK''

Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cesedin yatış ve tüfeğin pozisyonundan olayın cinayet olabileceği ihtimali üzerine soruşturmayı derinleştirdi. 2 gün önce tekrar ifadesine başvurulan Kübra Nur D., cinayeti itiraf ederek, "O an evde 4 kişiydik, Adem Sükuti ve Mehmet arasında alacak-verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Adem, tüfekle Mehmet'in başına ateş ederek öldürdü. İbrahim Akhançer ile de olaya intihar süsü verdik. Olay anından sonra ise telefon kayıtlarına geçmesi için Adem Sükuti ve İbrahim Akhançer markete gitti ve bir süre sonra da onları aradım ve Mehmet Küpeli'nin intihar ettiğini söyledim" dedi.

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TUTUKLANDILAR

Ekipler, şüpheliler Adem Sükuti ve İbrahim Akhançer'i, iş yerlerine yapılan operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan Sükuti, Akhançer ve Kübra Nur D., emniyetteki işlemlerini ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(DHA)


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Anahtar Kelimeler:
cinayet Konya
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