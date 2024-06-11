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  4. 'Sevgilisi kızı Zehra'dan küçük!' Kaya Çilingiroğlu’nun yeni aşkı tanıdık çıktı

'Sevgilisi kızı Zehra'dan küçük!' Kaya Çilingiroğlu’nun yeni aşkı tanıdık çıktı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
11.06.2024 07:48
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Hülya Avşar'ı aldattığını ağzından kaçırmasıyla hafızalarda yer edinen Kaya Çilingiroğlu iddialara göre Mehmet Ali Erbil ile kısa süreli aşk yaşayan 22 yaşındaki oyuncuyla birlikte. Nevide Çiçek Zehra Çilingiroğlu'dan küçük.

'Sevgilisi kızı Zehra'dan küçük!' Kaya Çilingiroğlu’nun yeni aşkı tanıdık çıktı

2005 yılında Hülya Avşar’dan ve 2014 yılında ise Feraye Tanyolaç’tan boşanan 60 yaşındaki ünlü spor yorumcusu Kaya Çilingiroğlu aşk hayatıyla gündeme geldi.

Mehmet Ali Erbil ile kısa süreli aşk yaşayan, 22 yaşındaki sunucu ve oyuncu Nevide Çiçek Kaya Çilingiroğlu ile yeni aşka yelken açtı.

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OnurAkayMedya’dan Erkan Özbey tarafından İstanbul Hisar Balıkçısı'nda görüntülenen ve baş başa yemek yiyen Kaya Çilingiroğlu ve Nevide Çiçek’in, aşklarını kadeh tokuşturarak kutladıkları öğrenildi.

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Mehmet Ali Erbil - Nevide Çiçek
Kaya Çilingiroğlu’nun kendisinden 38 yaş küçük olan yeni sevgilisinin, Hülya Avşar’dan olan 26 yaşındaki kızı Zehra Çilingiroğlu’ndan da 4 yaş küçük olması dikkat çekti.

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