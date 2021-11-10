Sevgilisinin aldattığını hastalığı sayesinde öğrendi! Öyle bir intikam aldı ki...

TikTok’u aktif bir şekilde kullanarak sık sık paylaşım yapan Lauren Saddington, son günlerde popüler olan bir akıma uydu. Sosyal medyada aldatılma ve bunları yakalama hikâyelerini paylaşan kişilere eklenen Lauren Saddington, yaşadıklarıyla herkesi şaşırtmayı başardı. Erkek arkadaşının kendisini aldattığını anladığı anları sosyal medya hesabından paylaşan Saddington, kısa sürede popüler olmayı başardı.

SOSYAL MEDYADA DİKKAT ÇEKTİ

Lauren Saddington, erkek arkadaşının kendisini aldattığını cinsel yolla bulaşan bir hastalık sayesinde anladığını itiraf etti. Yıllar öncesinde yaşanan bu durumu ihanet hikâyelerinin anlatılmasının akımının popüler olmasıyla takipçileriyle paylaşmak istediğini dile getiren Saddington, “Yıllar önceydi. O zamandan beri epey büyüdüm. Şimdi daha olgun bir birey olarak yaşadıklarımı anlatabileceğimi düşünüyorum” dedi.

Yaklaşık olarak 17 yaşında yaşadığı ihaneti anlatan Saddington, “Kaç yaşında olduğumu tam hatırlamıyorum ama 17 yaşımdayken patronumun erkek kardeşi ile sevgiliydim. Gerçekten çok aşıktım, nedenini bilmiyorum. O zamanlar başka hiç kimseye dönüp bakmıyordum, benim için sadece o vardı.” diye konuştu.

“ÇOCUK SAHİBİ OLAMAYABİLİRDİM”

İlişkisi boyunca düzenli olarak kontrollerini yaptırdığından söz eden Saddington, hastaneye gittiğinde hemşirenin klamidya testi yaptırıp yaptırmadığını sormasıyla şaşkınlık yaşadı. Herhangi bir hastalık belirtisi göstermediğini belirten Saddington, hemşirenin ısrar etmesi üzerine testi yaptırdı. Saddington, “Kadın ısrar etmekten vazgeçmeyince, tuvalete gittim ve testi yaptım. Dönüşte hemşireye idrar tahlilimi verdim” dedi.

Testi yaptırdığını tamamen unutan Saddington, aradan 2 hafta geçmesine rağmen klinikten bir telefon aldığını dile getirdi. Genelde testin sonuçlarının mesajla iletildiğini dile getiren Saddington, “Bugüne kadar hep testlerimin sonuçlarının negatif olduğuna dair mesaj almıştım, arandığımı görünce anlam veremedim. Telefondaki kişi testimin pozitif çıktığını söyledi. Yakalandığım hastalık nedeniyle çocuk sahibi olamayabilirdim. Çok ağladım çünkü çocuğum olsun istiyordum” diye konuştu.

Testin sonucunun sonrasında tedavi için doktorla görüştüğünü söyleyen Saddington, “Erkek arkadşım beni aldatıyordum. Sanırım benim dışımda 3 kadınla daha görüşüyordu. Tedavim çok zor olmadı ama o testi yaptırmasaydım her şey için geç olabilirdi. Aldatıldığımı anladıktan sonra ondan ayrıldım ve diğer kadınlara haber verdim” ifadelerini kullandı.



