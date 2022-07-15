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  4. Sevgilisinin başka bir erkeğe aşık olduğunu öğrenen adam dehşet saçtı! Telefonunun kilidini açabilmek için parmağını kesti

Sevgilisinin başka bir erkeğe aşık olduğunu öğrenen adam dehşet saçtı! Telefonunun kilidini açabilmek için parmağını kesti

15.07.2022 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arjantin’in Cipolletti eyaletinde Fernando Cronenbold isimli bir adam sevgilisi Patricia Rendon Rodriguez'in başka birine aşık olduğunu öğrenince dehşet saçtı. Sevgilisini öldürdükten sonra sığı bir mezar kazan adam, Rodriguez'i gömmeden önce kadının cep telefonunun kilidini açmak için baş parmağını kesti.

Sevgilisinin başka bir erkeğe aşık olduğunu öğrenen adam dehşet saçtı! Telefonunun kilidini açabilmek için parmağını kesti

Arjantin’in Cipolletti eyaletinde yaşayan Fernando Cronenbold isimli bir adam sevgilisi Patricia Rendon Rodriguez'i öldürme suçundan tutuklandı. Adam, 31 yaşındaki sevgilisinin başka bir erkeğe aşık olduğunu ve yeni bir hayata başlamak istediğini söylemesi üzerine öfkelenerek genç kadını öldürdü.

CEP TELEFONUNDAN MESAJ GÖNDERDİ

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Kadın için bir mezar kazan adam, Rodriguez’in arkadaşlarına iyi olduğunu anlatan bir mesaj atmak istedi. Rodriguez’i açtığı mezarda gömmeden önce adam baş parmağını keserek telefon kilidini açtı ve mesaj göndermeyi başardı. Bir polis kontrol noktasında kaçmaya çalışırken Cronenbold, kanlı kıyafetleriyle tutuklandı.

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SUÇUNU İTİRAF ETTİ

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Cronenbold, suçunu itiraf etmeden önce sevgilisi ve kendisinin uyuşturucu borcu nedeniyle tehdit edildiğini iddia etti. Sevgilisinin uyuşturucu kaçakçıları tarafından öldürüldüğünü anlatan Cronenbold, sıranın kendisine ve 6 yaşındaki kızlarına geldiğini söyledi. Eski sevgilisini öldüren kişilerin kadını gömmeye zorladıklarını iddia eden Cronenbold’in ifadesindeki tutarsızlıkları fark eden polis ekipleri genç adamı cinayet suçundan tutukladı.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Arjantin
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