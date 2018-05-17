Sevgilisinin eşinden Ebru Şallı'ya metres göndermesi

Uğur Akkuş'un eski eşi Gonca Derin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hem Akkuş'u hem de Ebru Şallı'yı hedef aldı.

"SEN GİT ESKİ METRES KADININ LAFINA UY"

Derin, yaptığı paylaşımda Şallı'yı "metres" olmakla suçlayarak şunları söyledi: "Sen git Sinan Akçıl'ın, Cem Yılmaz'ın, Arda Turan'ın eski sevgilileri, Harun Tan, Ozan Orhon'un eski karıları, Hamdi Alkan'ın eski metresi olan bir kadının lafına uy; eşini ve çocuklarını beş kuruşsuz bırakmaya çalış! Utanır be insan! Ama birinci cümleden mi daha çok yoksa ikinciden mi bilemedim"

"MUTLUYUM ÇOK ŞÜKÜR"

Ebru Şallı, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada "Mutluyum çok şükür. Herkes yaşadığından mesuldür. Kimse büyük konuşmasın herkes her şeyi yaşayabilir. Millet ne der diye yaşama derdim yok, doğru bulduğumun yanındayım. Dürüst ve açık insanım. Evliliği ve yuvayı severim, insanların öyle ilerlemesini severim." demişti.



