Sevgilisinin karısına yakalanınca soluğu balkonda aldı! Kaçmak isterken yakayı fena halde ele verdi

Gana’da bir komşunun cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem olmayı başardı. Evli bir adamla ilişki yaşayan genç bir kadın adamın karısının evi basması üzerine havluya sarılı bir halde balkondan kaçmak istedi. Ancak kadının eve gireceğini düşünerek soluğu balkonda alan kadın bir anda öfkeli eşe kıskıvrak yakalandı.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

Sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çeken görüntülerde genç kadın sevgilisinin karısına yakalanmamak için panikle balkona çıktı. Balkondan atlamak için hamle yaptığı sırada ihanete uğrayan kadınla yüzleşmek zorunda kalan sevgili büyük panik yaşadı. O anlarda balkon demirlerinde mahsur kalan kadın sevgilisinden karısını sakinleştirmesini istediyse de başarılı olamadı. İhanetin anbean ifşa edildiği görüntüler sosyal medyada gündem yarattı.