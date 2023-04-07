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Sevgilisinin karısına yakalanınca soluğu balkonda aldı! Kaçmak isterken yakayı fena halde ele verdi

07.04.2023 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gana’da yasak aşkın ifşa edildiği sosyal medya paylaşımı kısa sürede gündem yaratmayı başardı. Sevgilisinin karısının evi basması üzerine soluğu kaçmak için balkonda alan genç kadın kıskıvrak öfkeli eşe yakalandı. Kocasının kendisini aldattığını gören kadın sinirlerine hakim olamadı.

Sevgilisinin karısına yakalanınca soluğu balkonda aldı! Kaçmak isterken yakayı fena halde ele verdi

Gana’da bir komşunun cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem olmayı başardı. Evli bir adamla ilişki yaşayan genç bir kadın adamın karısının evi basması üzerine havluya sarılı bir halde balkondan kaçmak istedi. Ancak kadının eve gireceğini düşünerek soluğu balkonda alan kadın bir anda öfkeli eşe kıskıvrak yakalandı.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

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Sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çeken görüntülerde genç kadın sevgilisinin karısına yakalanmamak için panikle balkona çıktı. Balkondan atlamak için hamle yaptığı sırada ihanete uğrayan kadınla yüzleşmek zorunda kalan sevgili büyük panik yaşadı. O anlarda balkon demirlerinde mahsur kalan kadın sevgilisinden karısını sakinleştirmesini istediyse de başarılı olamadı. İhanetin anbean ifşa edildiği görüntüler sosyal medyada gündem yarattı.

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