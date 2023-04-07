Kendisini aldatan kocası kaza geçirince aylarca ona baktı! “İyileşince ilk işi yeniden beni aldatmak oldu”

Amerika Birleşik Devletleri’nin Kuzey Carolina eyaletinde yaşayan 24 yaşındaki Kate Sifuentes isimli bir kadın TikTok’tan yaptığı ihanet ifşası paylaşımıyla kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaştı. Kendisiyle mesajlaştığı sırada trafik kazası geçiren kocasının ihanetini öğrenmesine rağmen yanında olmayı tercih eden Sifuentes, “Direksiyon başındayken benimle mesajlaşıyordu. Kazayı öğrendiğimde büyük bir vicdan azabı hissettim. Aylarca bilincini kaybederek komada kaldı. Ona hastanede ben baktım” dedi.

SAĞLIĞINA KAVUŞTURMAK İÇİN HER ŞEYİ YAPTI

Kazadan öncesinde eşinin telefonuna bakarak kendisini aldattığını öğrenen kadın kocasını sağlığına kavuşturmak için her şeyi yaptı. Kazadan sonra kocasının yürümeyi, yemek yemeyi, ellerini ve ayaklarını kullanmayı yeniden öğrettiğini dile getiren Sifuentes, “Ona telefon kullanmayı yeniden öğreten bendim. Ancak bunu sırf beni yeniden aldatmak için kullandı. Onu annesine geri gönderdim. Yakında boşanma davası açacağız.” diye konuştu.