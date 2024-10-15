Sevgilisinin yanında ailesini aradı, yalanını teyit ettirdi... Genç kadın duyduklarına inanamadı

Dikkat! Bu akım akrabalarınızla sevgilinizin arasını açabilir.

İki sevgilinin akrabalarına oynadıkları oyun sosyal medyada viral oldu. Çift erkek tarafını telefonla arayarak bir Salı gecesi genç adamın eve gelmemesinden dolayı kavga ettiklerini söyledi.

AKRABALARDAN TAM DESTEK

Genç adam sevgilisinin yanında olmasına rağmen akrabalarına 'Sizin yanınızda değil miydim?' sorusunu yöneltince olanlar oldu.

KUMPAS YALANDA SUÇLU BİR DE GENÇ KADIN ÇIKTI!

Önce kuzeni sonra abileri... Akrabalar tek tek kumpasa düştü. Çiftin arası bozulmasın diye genç adamın sahte yalanına ortak olan akrabaların bir de genç kadına 'Üzmeyin birbirinizi', 'Pelin, kulağını çekerim senin. Çocuğa güven!' sözleri resmen ikiliyi şoka soktu.

Genç kadın duyduklarından sonra 'Dünya başıma yıkıldı' sözleriyle videoda tepki gösterdi.

20 MİLYON İZLENMİŞTİ

"pelinyarr" ve "berk" kullanıcı isimli Tiktok fenomeni çiftin video X platformunda viral oldu.

Çiftin daha önce de düğün dansları sosyal medyayı adeta sallamıştı. Damadın arkadaşlarıyla yaptığı dans tam 20 milyon izlenmişti.