Sevgilisinin yanında ailesini aradı, yalanını teyit ettirdi... Genç kadın duyduklarına inanamadı

Dikkat! Bu akım akrabalarınızla sevgilinizin arasını açabilir.
İki sevgilinin akrabalarına oynadıkları oyun sosyal medyada viral oldu. Çift erkek tarafını telefonla arayarak bir Salı gecesi genç adamın eve gelmemesinden dolayı kavga ettiklerini söyledi.
Genç adam sevgilisinin yanında olmasına rağmen akrabalarına 'Sizin yanınızda değil miydim?' sorusunu yöneltince olanlar oldu.
Önce kuzeni sonra abileri... Akrabalar tek tek kumpasa düştü. Çiftin arası bozulmasın diye genç adamın sahte yalanına ortak olan akrabaların bir de genç kadına 'Üzmeyin birbirinizi', 'Pelin, kulağını çekerim senin. Çocuğa güven!' sözleri resmen ikiliyi şoka soktu.
Genç kadın duyduklarından sonra 'Dünya başıma yıkıldı' sözleriyle videoda tepki gösterdi.
"pelinyarr" ve "berk" kullanıcı isimli Tiktok fenomeni çiftin video X platformunda viral oldu.
Çiftin daha önce de düğün dansları sosyal medyayı adeta sallamıştı. Damadın arkadaşlarıyla yaptığı dans tam 20 milyon izlenmişti.