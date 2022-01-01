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  4. Sevgilisiyle görüntülenen Merve Boluğur muhabirin sorusunu duyunca kaçtı

Sevgilisiyle görüntülenen Merve Boluğur muhabirin sorusunu duyunca kaçtı

01.01.2022 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Merve Boluğur, sevgilisi Erkan Şen ile bir eğlence kulübünden çıkarken görüntülendi. Muhabirlerin sorduğu "Erkan Bey sosyal medya paylaşımlarınızı kıskanıyor mu?" sorusuna kahkaha atarak tepki veren Boluğur, "Bu soruyu beğenmedik. Biz artık evimize gidelim" dedi.

Geçtiğimiz günlerde yaptığı bir röportajda şarkı söylemek istediğini söyleyen Merve Boluğur, "Bazen ormana gidiyorum, sözler yazıyorum ve kendime ait bir parçayı seslendirmek istiyorum. Bunu Erkan ile birlikte yapabiliriz." diyerek çalışma üzerinde olduğunun müjdesini verdi.

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SORUYU DUYUNCA KAHKAHA ATARAK UZAKLAŞTILAR

Sosyal medyayı da aktif kullanan ve yaptığı paylaşımlar ile dikkatleri üzerine çeken Boluğur, muhabirlerin "Erkan Bey sosyal medya paylaşımlarınızı kıskanıyor mu?" sorusuna kahkaha atarak ve birbirlerine bakarak "Bu soruyu beğenmedik. Biz artık evimize gidelim" yanıtını verdi.

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"FAZLA KONUŞMAYI DEĞİL, YAŞAMAYI SEVİYORUM"

Oyuncu, yeni bir aşka yelken açtığı işletmeci Erkan Şen'in kendisine değer verdiğini, ancak yaşadığı aşkla ilgili fazla konuşmayı sevmediğini anlatıp, şöyle konuştu: "Bana gerçekten çok değer veren bir adam, fazla konuşmayı değil yaşamayı seviyorum. Mutluluğum daim olur inşallah!"Boluğur ve Şen'in neşeli halleri dikkat çekti.

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Merve Boluğur
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