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  4. Sevilay Yılman'dan Okan Kurt tepkisi! 'Erdoğan ile niçin görüştürüldü?'

Sevilay Yılman'dan Okan Kurt tepkisi! 'Erdoğan ile niçin görüştürüldü?'

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2019 14:49 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde ünlü sanatçı Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti. Davette Okan Kurt'un da olmasına Sevilay Yılman'dan tepki geldi.

Sevilay Yılman'dan Okan Kurt tepkisi! 'Erdoğan ile niçin görüştürüldü?'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde ünlü sanatçı Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti. Davette Okan Kurt'un da olmasına o isimden tepki geldi. Demet Akalın ve Hande Yener’e yapımcı Polat Yağcı ve Demet Akalın’ın boşandığı eşi ve şu an sevgilisi olan Okan Kurt da katıldı.

Gazeteci Sevilay Yılman bu tabloya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla isyan etti.

Yılman, görüşmede yer alan Okan Kurt için, “Biri bana;Vergi/sgk borçları bir yana. Piyasaya borçları nedeniyle eşi Demet Akalın'ın bile resmi olarak başından attığı Okan Kurt'un hangi sıfat ve gerekçe ile devletin en tepe makamını işgal ettiğini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile niçin görüştürüldüğünün izahatını yapabilir mi?” sözleriyle tepki gösterdi.

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Daha sonra İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a seslenen Yılman, Evet… Soruyorum bir yurttaş ve gazeteci olarak… Okan Kurt denilen şahıs hangi vasıfla ve gerekçe ile devletin en itibarlı en yüksek makama çıkarıldı ve Cumhurbaşkanı'nın karşısına oturtuldu? Lütfen cevap” yazdı.

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Anahtar Kelimeler:
Sevilay Yılman Okan Kurt Hande Yener demet akalın Recep Tayyip Erdoğan Dolmabahçe Çalışma Ofisi

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