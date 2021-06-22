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Sevinç Erbulak ile Volkan Cengen evlendi

22.06.2021 09:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Sevinç Erbulak, sevgilisi Volkan Cengen ile dünyaevine girdi. Mutluluğa "Evet" diyen çiftin nikah töreninden kareler sosyal medyada paylaşıldı

Sevinç Erbulak ile Volkan Cengen evlendi

'Baba Evi', 'Süper Baba' ve 'Çat Kapı' gibi yapımlarda rol alan oyuncu Sevinç Erbulak, bir süredir aşk yaşadığı mühendis Volkan Cengen ile nikah masasına oturdu.

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Geçtiğimiz ay nişanlanan çift, birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı. Dün akşam bir otelde düzenlenen törenle dünyaevine giren ikiliyi, mutlu günlerinde aileleri ve yakın arkadaşları da yalnız bırakmadı.

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MUTLULUĞA 'EVET' DEDİLER

Mutluluğa "Evet" diyen Erbulak ile Cengen'in nikah töreninden kareler sosyal medyada paylaşıldı. Takipçileri çifte tebrik mesajları yağdırdı.

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Anahtar Kelimeler:
Sevinç Erbulak
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