Sevinç Erbulak ile Volkan Cengen evlendi

'Baba Evi', 'Süper Baba' ve 'Çat Kapı' gibi yapımlarda rol alan oyuncu Sevinç Erbulak, bir süredir aşk yaşadığı mühendis Volkan Cengen ile nikah masasına oturdu.

Geçtiğimiz ay nişanlanan çift, birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı. Dün akşam bir otelde düzenlenen törenle dünyaevine giren ikiliyi, mutlu günlerinde aileleri ve yakın arkadaşları da yalnız bırakmadı.

MUTLULUĞA 'EVET' DEDİLER

Mutluluğa "Evet" diyen Erbulak ile Cengen'in nikah töreninden kareler sosyal medyada paylaşıldı. Takipçileri çifte tebrik mesajları yağdırdı.





