Sevişme sahneleriyle olan olan Ayça Ayşin Turan: Umarım örnek teşkil ederiz

Netflix'in Türkiye’de yaptığı ilk orijinal yapım olan “Hakan:Muhafız”ın Leyla’sı Ayça Ayşin Turan MAG Ocak sayısı için objektif karşısına geçti.
Tüm dünyada 11 milyon oyuncu arasında 42. olarak Türk oyuncuların yaptığı en iyi dereceyi yaparak ülkemizi temsil eden Ayça Ayşin Turan, başarı hikayesini anlattı.
Dizide Çağatay Ulusoy ile sevişme sahneleri olay olan Ayça Ayşin Turan, geçtiğimiz günlerde bu sahneler için bazı kurallarının olduğunu belirtmiş ve sahneler ona göre çekilmişti. İşte o anlarda kamera karşısında çok rahat olduğundan bahseden Ayça Ayşin Turan'ın röportajından bazı kesitler...
Genç yaşta sektörün ses getiren projelerinde yer aldın ve almaya da devam ediyorsun... Nasıl başladı oyunculuk serüvenin?
Oyunculuğun beni seçtiği bir serüven olduğunu, söylesek daha doğru olur sanırım. Üniversiteyi okumak için geldiğim İstanbul’da kamera arkasından kamera önüne transfer oldum ve böylelikle bu yolculuk başlamış oldu.
Karadenizli bir ailenin kızı olarak oyunculuk isteğin aile içerisinde nasıl tepki topladı?
Karadenizli, Marmaralı, Egeli ya da herhangi başka bir yerli olmak ile oyuncu olmayı istemek arasında bir bağ kurmanın doğru olduğunu düşünmüyorum. Annemin, babamın ve kardeşlerimin bana olan inancı ve güveni olmasaydı bu kadar cesur olabilir miydim, bilemiyorum.
UMARIM ÖRNEK TEŞKİL EDERİZ
Leyla’yı ilk okuduğumda bu zamana kadar hiç canlandırmadığım bir karakter olduğunu fark ettim. Dolayısıyla bu projeye dahil olmak istedim. Netflix’in Türkiye’de yaptığı ilk orijinal yapım olmasının da bu kararımda etkisi var tabii. Umarım bizden sonraki projelere doğrularımızla, yanlışlarımızla örnek teşkil ederiz.
Peki, sence Muhafız, Türkiye’de dizi sektöründe görülmemiş neleri gösterecek bize, neler kazandıracak sektöre?
Bildiğim kadarıyla; Türkiye dünya dizi sektöründe Amerika’dan sonra en büyük payla ikinci sırada; Netflix’in ilk orijinal Türk yapımı Muhafız’ın bu platformda da kendine yer etmesiyse yine sektörümüzün dünya piyasasında ne kadar kuvvetli olduğunun göstergesi. Ama “özel ne katar, vurucu yanları neler?” sorularının cevabını hep beraber zamanla alacağız.
İnternet dizisinden mi televizyon dizisinden mi daha çok keyif aldın?
İnternet dizisi veya televizyon dizisi olarak ayrım yapamam. Ben oynadığım karakterden keyif alıyorum ve oynayacağım karakterleri seçerken mümkün olduğunca farklı kimliklerde ve güçlü kadınlar olmaları önceliğim oluyor.
“Ne kadar yoğun bir hayatım olsa da olmazsa olmazımdır” dediğin aktivite nedir?
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