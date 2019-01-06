Sevişme sahneleriyle olan olan Ayça Ayşin Turan: Umarım örnek teşkil ederiz

Netflix'in Türkiye’de yaptığı ilk orijinal yapım olan “Hakan:Muhafız”ın Leyla’sı Ayça Ayşin Turan MAG Ocak sayısı için objektif karşısına geçti.

Tüm dünyada 11 milyon oyuncu arasında 42. olarak Türk oyuncuların yaptığı en iyi dereceyi yaparak ülkemizi temsil eden Ayça Ayşin Turan, başarı hikayesini anlattı.

Dizide Çağatay Ulusoy ile sevişme sahneleri olay olan Ayça Ayşin Turan, geçtiğimiz günlerde bu sahneler için bazı kurallarının olduğunu belirtmiş ve sahneler ona göre çekilmişti. İşte o anlarda kamera karşısında çok rahat olduğundan bahseden Ayça Ayşin Turan'ın röportajından bazı kesitler...

Genç yaşta sektörün ses getiren projelerinde yer aldın ve almaya da devam ediyorsun... Nasıl başladı oyunculuk serüvenin?

Oyunculuğun beni seçtiği bir serüven olduğunu, söylesek daha doğru olur sanırım. Üniversiteyi okumak için geldiğim İstanbul’da kamera arkasından kamera önüne transfer oldum ve böylelikle bu yolculuk başlamış oldu.

Karadenizli bir ailenin kızı olarak oyunculuk isteğin aile içerisinde nasıl tepki topladı?