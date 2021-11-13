Seviyorum Ama Arkadaşça nerede ve ne zaman çekildi? Seviyorum Ama Arkadaşça filminin oyuncuları kimdir?

Seviyorum Ama Arkadaşça filminin yönetmen koltuğunda Süleyman Seçik oturuyor. Söz konusu filmde geçmişe dayalı kalp kırıklıkları işleniyor. Seviyorum Ama Arkadaşça filminin çekimlerinin bir kısmı İstanbul'da gerçekleştirildi. İşte Seviyorum Ama Arkadaşça filminin konusu...

SEVİYORUM AMA ARKADAŞÇA NERED ÇEKİLDİ?

Seviyorum Ama Arkadaşça filmi Kıbrıs ve İstanbul'da gerçekleştirildi. Filmin sahnelerinin bir çoğu Kıbrıs'ta yapıldı.

SEVİYORUM AMA ARKADAŞÇA FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Can lisedeyken herkesin ortasında Aslı'ya “seni seviyorum…. ama arkadaşça” demiş ve Aslı'nın ahını almıştır. O saatten sonra ise hep reddedilmiştir. Can'ın içinde bulunduğu durum yüzünden üzülen ailesi bir gün kurşun döktürmeye karar verir ve bir kadını çağırır. Kadın, Can'ın geçmişten yaptığı bu küçük düşürme anını tarif eder. Yağmurlu bir gündür, bir kızın ahını almıştır, adı A harfi ile başlamaktadır. 4 gün içinde (kanlı dolunaya kadar) kızı bulup gönlünü almaları gerekmektedir. Can kankası Erdi ile kızın kim olduğunu düşünür. En sonunda Erdi Aşkım'ı hatırlar. Ancak Erdi'nin hatırladığı yanlış kişidir.

SEVİYORUM AMA ARKADAŞÇA FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?