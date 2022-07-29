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Sevmek için yanına yaklaştı! Kendisini sevdirtmek istemeyen lama kadının yüzüne tükürdü

29.07.2022 14:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada bir lama ve kadına ait görüntüler bir anda popüler olmayı başardı. İsmi açıklanmayan bir kadın, görüntülerde lamayı sevmek için yanına yaklaşınca ortaya eğlenceli anlar çıktı. Genç kadının hiç beklemediği bir şekilde sevmek için elini uzattığında lama kadının yüzüne tükürdü.

Sosyal medyada son günlerde bir lama ve kadına ait olan görüntüleri konuşuyor. Kendisini sevmek için yanına yaklaşan bir kadının yüzüne tüküren lama eğlenceli anların yaşanmasını sağladı. Sosyal medyada kısa sürede viral olan görüntüyü kullanıcılar yorum ve beğeni yağmuruna tuttu.

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SOSYAL MEDAYADAN YORUM YAĞDI

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Sosyal medya kullanıcıları kadının sevmek için lamaya yaklaştığı ve ilginç bir tepkiyle karşılaştığı görüntülere yoğun ilgi gösterdi. Sosyal medya kullanıcılarından bazıları sosyal hayatında lama gibi davranmak istediğini söyledi. Bir kullanıcı “İstemediğim bir kişi yanıma geldiğinde ben” yorumunu ekledi. Bir diğer kullanıcı ise, “Lama bu! Yanına yaklaşılmaz” yorumunu yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
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