Nişanlısı “fazla kilolusun” diyerek terk etmişti! Göğüs estetiği olan kadın kabusu yaşadı, implantları patladı

Nişanlısı tarafından "fazla şişman" olduğu için terk edildikten sonra, Jen Atkin, kendisini adeta baştan yaratmak istedi. Kilo verdikten sonra göğüslerini yaptırmak isteyen Atkin, İngiltere’de bir klinikte bıçak altına yattı. Tam 7 bin sterlin ( yaklaşık 151 bin TL) harcadıktan sonra göğüslerinin istediği görüntüye ulaştığını ifade eden Atkin, ameliyatından birkaç gün sonra ise vücudunda değişimlerin olduğunu fark etti. Sol göğsünde dayanılmaz bir ağrı olduğunu anlatan Atkin, bir süre sonrasında ise implantının patladığını itiraf etti.

“NE YAPACAĞIMI BİLEMEDİM”

Ameliyattan sonraki 72 saatte olabilen bir hematomun oluştuğunu söyleyen Atkin, “Sol göğsümde ameliyattan 72 saat sonra olabilen bir hematom vardı. Kan göğsümde toplandı ve basınç arttığında patladı.Bir yanardağ gibi patladı ve içinden sıvı akmaya başladı. Ne yapacağımı bilemedim.” dedi.

Doktorlar Atkin’e göğsünün yırtıldığını ve implantın kas yuvasında düştüğü için başka bir göğüs ameliyatına ihtiyacı olduğunu söyledi. İki ay sonra yeniden bıçak altına yatan Atkin, hasarı düzeltmek için başka bir göğüs ameliyatı geçirdi. Daha fazla komplikasyon meydana geldi.



