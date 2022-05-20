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Şevval Şahin havuz başından poz verdi! "Şeyma'nın hareketleri"

20.05.2022 14:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Miss Turkey güzeli Şevval Şahin cesur Instagram paylaşımlarına tam gaz devam ediyor. İbiza'da verdiği pozunu paylaşan Şahin, takipçileri tarafından Şeyma Subaşına benzetildi.

Şevval Şahin havuz başından poz verdi! "Şeyma'nın hareketleri"

Şevval Şahin son zamanların popüler isimlerinden biri oldu. Model Şahin özel hayatının yanı sıra Instagram pozlarıyla da gündeme gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde oyunculuğa yeşil ışık yakan Şahin, havuz başından poz verdi.

"ŞEYMA'NIN HAREKETLERİ"

22 yaşındaki Şevval Şahin, pozlarıyla Şeyma Subaşı'na benzetiliyor.

Şevval Şahin havuz başından poz verdi!

Havuz başında pozunu paylaşan Şahin'e, "Şeyma'nın hareketleri", "Güzellik" gibi yorumlar geldi.

Şevval Şahin havuz başından poz verdi!

1,82 boyundaki Şahin, 2018'de Miss Turkey birincisi seçildi.

Şevval Şahin havuz başından poz verdi!

OYUNCULUĞA YEŞİL IŞIK YAKTI

Oyunculukla ilgili kendisine yöneltilen, “Oyunculuk teklifleri geliyordur size eminim, düşünüyor musunuz oyunculuğu?” sorusuna Şahin, “Bakalım, olabilir. Kısmet valla güzel bir proje olursa neden olmasın.” yanıtını verdi.

Şevval Şahin havuz başından poz verdi!

Şevval Şahin havuz başından poz verdi!

Şevval Şahin havuz başından poz verdi!

Şevval Şahin havuz başından poz verdi!

Şevval Şahin havuz başından poz verdi!

Şevval Şahin havuz başından poz verdi!

Şevval Şahin havuz başından poz verdi!

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Anahtar Kelimeler:
Şevval Şahin Şeyma Subaşı
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