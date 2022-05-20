Şevval Şahin havuz başından poz verdi! "Şeyma'nın hareketleri"

Şevval Şahin son zamanların popüler isimlerinden biri oldu. Model Şahin özel hayatının yanı sıra Instagram pozlarıyla da gündeme gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde oyunculuğa yeşil ışık yakan Şahin, havuz başından poz verdi.

"ŞEYMA'NIN HAREKETLERİ"

22 yaşındaki Şevval Şahin, pozlarıyla Şeyma Subaşı'na benzetiliyor.

Havuz başında pozunu paylaşan Şahin'e, "Şeyma'nın hareketleri", "Güzellik" gibi yorumlar geldi.

1,82 boyundaki Şahin, 2018'de Miss Turkey birincisi seçildi.

OYUNCULUĞA YEŞİL IŞIK YAKTI

Oyunculukla ilgili kendisine yöneltilen, “Oyunculuk teklifleri geliyordur size eminim, düşünüyor musunuz oyunculuğu?” sorusuna Şahin, “Bakalım, olabilir. Kısmet valla güzel bir proje olursa neden olmasın.” yanıtını verdi.





