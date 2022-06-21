Şevval Şahin'in bikinili tatil pozu sosyal medyayı yıktı geçti! "Bazen sadece bebek olmak istersin"

2018 yılında düzenlenen Miss Turkey 2018 yarışmasına katılarak birincilik elde etmiş olan Şevval Şahin, sosyal medya paylaşımlarıyla konşulmaya devam ediyor. Geçtiğimiz dönemde özel hayatı ve sürekli İngilizce konuşmasıyla gündeme gelen isim, son olarak pilates yaparken çekildiği videoyla olay olmuştu.

ŞEVVAL ŞAHİN'İN BİKİNİLİ TATİL POZU SOSYAL MEDYAYI YIKTI GEÇTİ!

Geçtiğimiz günlerde İspanya'nın Ibiza kentine giderek tatil paylaşımlarıyla dikkat çeken isim, sosyal medyayı aktif şekilde kullanmaya devam ediyor.

Fit görünüşü ve uzun boyuyla dikkatleri üzerine çeken ismin paylaştığı minili pozu sosyal medyayı sallamıştı. Ünlü manken son olarak kayalıkların üzerinde oturarak poz vermişti.

Şahin bu kez bikinili tatil fotoğraflarıyla takipçilerini büyüledi.

KUCAĞINDA BEBEKLE POZ VERDİ

Ünlü manken kucağında bebekle poz vererek paylaşıma İngilizce olarak "Teyzenin küçük meleği. Minik kuzum Eva Mira. Seni her şeyden çok seviyorum, bu duygu tarif edilemez." notunu düştü.

"TEYZE SONSUZA KADAR ARKANDA"

Şahin, yazının devamında ise şöyle dedi:

"Sadece kelimenin tam anlamıyla şimdiye kadarki en şirin bebek olman değil, her zaman çok neşeli, eğlenceli ve rahat olman özel bir şey. Umarım hayatın boyunca etrafına ışık saçarsın. Teyze sonsuza kadar arkanda. Yeterince büyüdüğünde sana bu gönderiyi göstereceğim. Haha bilmiyorum neden bu kadar duygusalım bunu yazarken kalbim dolu"

"BAZEN SADECE BEBEK OLMAK İSTERSİN"

Ünlü mankenin paylaşımına takipçilerinden binlerce beğeni yağarken, takipçilerden "Maşallah" "Bazen sadece bebek olmak istersin" gibi yorumlar geldi.

"NİYE TÜRKÇE YAZILMIYOR?"

Bir takipçinin ise "Pardon, niye Türkçe yazılmıyor? Bu bayan Türk değil mi?" yorumlarında bulunması dikkat çekti.

İşte Şevval Şahin'in çok konuşulan bazı fotoğrafları...



