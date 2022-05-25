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Şevval Şahin'in minili Ibiza pozu sosyal medyayı salladı! Takipçiler yorum yağmuruna tuttu

25.05.2022 14:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz haftalarda yaptığı 'ekler' paylaşımıyla olay olan ünlü manken Şevval Şahin, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak Ibiza'da tatile çıkan Şahin, bu kez mini elbiseli paylaşımıyla sosyal medyayı salladı.

Şevval Şahin'in minili Ibiza pozu sosyal medyayı salladı! Takipçiler yorum yağmuruna tuttu

Önceki senelerde katıldığı Miss Turkey 2018 yarışmasında birincilik elde etmiş olan Şevval Şahin, ekler yediği görüntüleri paylaşarak sosyal medyada gündem olmuştu. Ünlü isim, son dönemde verdiği tatil pozlarıyla konuşulmaya devam ediyor.

MİNİLİ IBIZA POZU SOSYAL MEDYAYI SALLADI!

Tatil için İspanya, Ibiza'ya giden Şevval Şahin'den bu kez mini elbiseli bir paylaşım geldi.

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Fit vücuduyla takipçilerinden binlerce yorum alan ünlü mankenin fotoğrafı kısa sürede takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

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"MÜTHİŞSİN BE KADIN"

Şahin'in "Not your baby" (Senin bebeğin değilim) notuyla paylaştığı fotoğrafına takipçilerinden "Gerçek mi", "Müthişsin be kadın" gibi yorumlar geldi.

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KENDİSİNİ DE Tİ'YE ALMIŞTI

Ünlü manken, geçtiğimiz günlerde dalga konusu olan ekler paylaşımına göndermede bulunarak yatakta çekildiği bir pozu "Paris'e gelmişken bir eclair yenilir ama. Ok, I stop" ifadeleriyle paylaşmıştı.

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İşte Şevval Şahin'in çok konuşulan diğer bazı fotoğrafları...

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Şevval Şahin
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