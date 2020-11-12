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Şevval Sam’dan doğum günü teşekkürü! ‘Büyük sevgiyle'...

12.11.2020 14:09 | Son Güncelleme:
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Şevval Sam’dan doğum günü teşekkürü! ‘Büyük sevgiyle'...

Fox TV’de her pazartesi gecesi seyircisiyle buluşan Yasak Elma dizisinin başrol oyuncusu Şevval Sam 47 yaşında bastı. Yeni yaşını yakın arkadaşlarıyla kutlayan Sam, doğum günü tebriklerine sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Pazartesi gecesi Fox TV ekranlarına 3. sezonuyla gelmeye devam eden Yasak Elma dizisinin başrol oyuncusu Şevval Sam, geçtiğimiz gün 47 yaşına girdi. Doğum günü sevdiği insanlarla birlikte kutlayan güzel oyuncu pastasını üflerken çekilen bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü isim doğum günü tebriklerine de bu paylaşımla cevap verdi.

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‘İYİ Kİ VARSINIZ’

şevval sam

Doğum gününü yakın çevresinin katılımıyla düzenlendikleri bir partide kutlayan Sam hayranlarına teşekkür etmeyi atlamadı. Doğum günü kutlamasından çekilen bir fotoğrafı sosyal medya hesabındna paylaşan Sam gönderisine, “Dün doğum günümde arayan, hediye ve mesaj yollayan, sevgi ve tebriklerini ileten herkese çook teşekkür ediyorum. Sayenizde her sene biraz daha büyük bir sevgiyle sarmanlandığımı hissediyorum. İyi ki varsınız.” notunu ekledi.

şevval sam parti

Şevval Sam’ın paylaşımına Eda Ece ve Seda Sayan gibi sanatçı dostları da yorum yaptı. Güzel oyuncunun paylaşımı kısa süre içinde binlerce beğeni ve yorum aldı.

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