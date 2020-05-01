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Şevval Sam’ın 1 Mayıs mesajı: İşsizleri düşününce...

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2020 14:16 | Son Güncelleme

Oyuncu Şevval Sam, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı 1 Mayıs mesajında "Kutlayacağım, kutlayamıyorum. Hele işsizleri düşününce" yorumunda bulundu.

Şevval Sam’ın 1 Mayıs mesajı: İşsizleri düşününce...

Yasak Elma dizisinin başarılı oyuncusu Şevval Sam sosyal medyayı aktif kullanıyor. Şevval Sam, 1 Mayıs’la ilgili paylaşımda bulunmayı ihmal etmedi. Pek çok ünlü isimden farklı olarak sadece bir kutlama yapmak istemeyen Sam, aynı zamanda koronavirüs sonrasında oluşan ekonomik tabloya da göndermede bulundu ve böylesi bir günde işçilerin sorunlarını hatırlatmak istedi.

İşte Şevval Sam’ın 1 Mayıs mesajı:

“Emeğin hatta yaşam hakkının hiçe sayıldığı, sistemin en kalabalık ama en az hakka sahip işçi ve emekçileri için bir kutlamanın bile çok görüldüğü bu bayram, ne zaman kutlu olabilecek acaba? Kutlayacağım, kutlayamıyorum. Hele işsizleri düşününce… ”

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
bir bilsen birçok emekçi sen ve senin gibi illegal görüşlerden nefret efiyor...
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