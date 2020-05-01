Şevval Sam’ın 1 Mayıs mesajı: İşsizleri düşününce...

Yasak Elma dizisinin başarılı oyuncusu Şevval Sam sosyal medyayı aktif kullanıyor. Şevval Sam, 1 Mayıs’la ilgili paylaşımda bulunmayı ihmal etmedi. Pek çok ünlü isimden farklı olarak sadece bir kutlama yapmak istemeyen Sam, aynı zamanda koronavirüs sonrasında oluşan ekonomik tabloya da göndermede bulundu ve böylesi bir günde işçilerin sorunlarını hatırlatmak istedi.

İşte Şevval Sam’ın 1 Mayıs mesajı:

“Emeğin hatta yaşam hakkının hiçe sayıldığı, sistemin en kalabalık ama en az hakka sahip işçi ve emekçileri için bir kutlamanın bile çok görüldüğü bu bayram, ne zaman kutlu olabilecek acaba? Kutlayacağım, kutlayamıyorum. Hele işsizleri düşününce… ”

