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Şevval Sam'ın arabası şaşırttı! Binlerce lira kazanıyor ama...

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2020 10:31 | Son Güncelleme

FOX TV'nin rekortmen dizisi Yasak Elma'nın sevilen oyuncusu Şevval Sam'ın arabası görenleri şaşırttı.

Şevval Sam'ın arabası şaşırttı! Binlerce lira kazanıyor ama...

FOX TV'de yayımlanan ve reytingleri alt üst eden Yasak Elma dizisi yeni sezonuyla yeniden zirvenin sahibi oldu. Başarılı oyunculuğu ile dizinin Ender'i Şevval Sam dikkatleri üzerine çekiyor.

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Şevval Sam'ın diziden bölüm başı aldığı binlerce lira alırken güzel oyuncunun arabası herkesi şaşırttı.

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Yasak Elma'nın Ender'i Şevval Sam, önceki akşam annesi Leman Sam ile Cihangir'de görüntülendi.
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Arabalara merakı olduğunu söyleyen Şevval Sam, "Öncelikle annemin merakı vardır ama benim de merakım var. Arabamız bayandan ve az kullanılmıştır" diyerek güldürdü.

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Araba tamirinden anladığını söyleyen Leman Sam, "Teker patlaması ve motor sorunu ne varsa yaparım. Araba tamirinden anlarız" açıklamasında bulundu.

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Şevval Sam, "Yeni tip arabalarda kafam çok karışıyor ama eski arabalarda daha iyiyimdir. Benim eskiden 2002 model BMW arabam vardı. Daha da öyle sağlam bir araba bulamadım" açıklamasında bulundu.

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Kızı Şevval Sam için televizyonda dizi izlediğini söyleyen Leman Sam, "Ben dizi izleyen biri değilim. Kızım için izliyorum. Çok başarılı buluyorum kendisini. Ben kızımla her zaman övünürüm. O ne derse altına imzamı atarım" dedi.

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Şevval Sam'ın yaklaşık 50 bin TL değerinde olan eski model BMW aracı çevredekilerin dikkatini çekti.

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