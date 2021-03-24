Şevval Sam'ın karavanıyla ilgili şoke eden gerçek! Plakayı neden sakladığı ortaya çıktı

Yasak Elma'nın Ender'i Şevval Sam'ın yılbaşı öncesi bir karavan aldığı ve adını prenses koyduğu ortaya çıkmıştı. Sam'ın verdiği röportajlarda da karavanın plakasının görünmemesi için çaba sarf etmesi dikkat çekmişti. Ünlü oyuncu geçen günlerde de karavanına Meksika Ölüler Günü Festivali'ne ait figürleri çizerken görüntülenmişti.

Sam'ın prenses adını taktığı ve yeşile boyattığı karavanının yeni olmadığı ve çok sarsıcı bir hikayesinin olduğu öğrenildi.

TERS YÖNDEN GELEN MOTORLUYA ÇARPMIŞTI!

tv100'den Birsen Altundaş'ın haberine göre, ilk adı Türkdeniz olan Şevval Sam'ın 2005 yılında minibüsüyle Aksihar Zeytinliova yol kavşağında yeşil ışıkta geçerken ters yönden motosikletiyle gelen Adem Genbaşı'na çarpmış, tek gözü görmeyen Genbaşı kaldırıldığı Akhisar Devlet Hastanesi'nde geçirdiği ameliyat sonrası yaşamını yitirmişti.

SÜRÜCÜ KUSURLU BULUNDU!

Kaza sonrası şoka giren ve gözlem altında tutulan Türkdeniz Şevval Sam motosiklet sürücüsü 8'de 8 kusurlu bulununca serbest kalmıştı.

Eski araç kullanmayı tercih eden Şevval Sam'ın kaza yaptığı ve bir ara arkasında "Rahmetli de sollardı" yazdığı o minibüsü karavana dönüştürmesi dikkat çekti.

