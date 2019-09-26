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Şevval Sam'ın sağlık durumu nasıl?

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2019 11:57 | Son Güncelleme

Yasak Elma dizisi ile üçüncü sezonuna giren Şevval Sam önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Geçtiğimiz günlerde gazetelere yansıyan sağlık sorunu hakkında konuşan Sam, "Kronik ürtiker vardı. Bir türlü geçmiyordu" deyip dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Şevval Sam'ın sağlık durumu nasıl?

Şevval Sam, gazetecilerin, "Bir diziyi gerilim mi yoksa heyecan mı ayakta tutar? sorusuna, "Benim uzmanlık alanımda olan bir durum değil. Bu konu üzerinde bence sosyolojik araştırma yapılmalı. Gerilimli olmayan projeler de iş yapabiliyor" dedi.

Geçtiğimiz günlerde gazetelere yansıyan sağlık sorunu hakkında konuşan Şevval Sam, "Benim büyük bir sorunum yok, kronik ürtiker vardı bir türlü geçmiyordu. Tedavi gördüm, bazı besinlere karşı alerjim olduğu anlaşıldı. O besinlere göre bir diyet programı hazırladık. Şu an kendimi hastalıktan kurtardım gibi görünüyor. Kendimi iyi hissediyorum" ifadelerini kullandı. (gecce)

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şevval sam sağlık durumu

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