Seyahat tüyosu çok konuşuldu! “Ben bir pilotum ve yolcular uçağın arkasında yer ayırtmaktan kaçınmalı"

TikTok’tan seyahat tüyolarına yönelik yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Patrick Smith, yolculuklarda koltuk seçiminin pek çok dinamiği etkilediğini dile getirdi. Özellikle uzun uçuşlardan koltuk seçimlerinin daha önemli bir noktaya geldiğini dile getiren Smith, “Birkaç saatten uzun herhangi bir uçuş için koltuk seçimi yapmayı istemelisiniz. Yolcular uçağın arkasında yer ayırtmaktan kaçınmalı. Daha erkenden ve sıcak yemek için hatta türbülanstan daha az etkilenmek için ön koltuklar daha büyük şanslı” diye konuştu.

“KAPIYA DOĞRU KOŞMAYIN”

Yolcuların yaptığı en yaygın hatalardan birinin biniş duyursu yapıldığında kapıya koştuğunu ifade Smith, “Uçağınız biniş için çağrıldığında hemen ayağa kalkıp sıraya girme dürtüsüne karşı koyun. Eskiden insanlar sıraları veya bölgeleri çağrılana kadar koltuklarında kalırdı. Bugünlerde, ilk biniş öncesi çağrı anons edildiğinde, iki yüz kişi anında ayağa kalkıp bir kalabalık oluşturarak, bölgeleri fiilen çağrılan yolcuların önünü kapatıyor” dedi.