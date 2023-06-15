Sosyal medyada gündem yaratan görüntü! Uçakta üç koltuğu streç filmle kaplayarak kendisine özel oda yaptı

TikTok’ta paylaşılan bir görüntüde bir kadın yolcunun streç film kullanarak üç uçak koltuğunu kapladığı ve kendisine ait özel bir oda oluşturduğu anlar gündem yarattı. TikTok’ta 3.8 milyon izlenmeye ulaşan görüntülerde yolcunun muhtemelen streç film kullanarak rezerve ettiği üç koltuğun alanını özenle çevrelediğini gösteriyor.

KABİN GÖREVLİSİ ANINDA UYARDI

Başka bir yolcu tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde streç filmle oluşturduğu alanda oturan kadın yolcunun yanına kabin görevlisi yaklaştı. Yolcu eyleme izin verilmediğini öğrendikten sonra kısa bir süre gerginlik çıkartsa da sonrasında kendi oluşturduğu alanı söktü. Uçakta duruma ilişkin herhangi bir olayın yaşanmadığı bilgisi paylaşıldı.