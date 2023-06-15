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Bulduğu yöntem sosyal medyada gündem yarattı! İşe uçakla gidip geliyor... “Uçak biletleri ev kiralarından daha ucuz”

15.06.2023 14:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

21 yaşındaki Sophia Celentano, Amerika Birleşik Devletleri’nin Günay Karolina eyaletinde yaşıyor. ABD’nin New Jersey eyaletinde pazarlama alanında kurumsal bir şirkette staj yapmaya başladığını ifade eden Celentano, TikTok’tan yaptığı paylaşımda ev kiralarından dert yandı. Haftada bir kez işe gittiğini belirten Celentano, ev kirası yerine çareyi uçak bileti alıp gidip gelmekte buldu.

Bulduğu yöntem sosyal medyada gündem yarattı! İşe uçakla gidip geliyor... “Uçak biletleri ev kiralarından daha ucuz”

Amerika Birleşik Devletleri’nin Güney Karolina eyaletinde yaşayan üniversite öğrencisi 21 yaşındaki Sophia Celentano, New Jersey’de haftada bir kez ofiste olması gereken bir staja başladığını söyledi. Yaz boyunca staj yapacağını söyleyen 21 yaşındaki öğrenci New Jersey’deki ev kiralarını görünce uçakla gidip gelmeye karar verdi. TikTok’tan bir iş gününü paylaşan Celentano gönderisine, “Bunun gerçekten alışılmadık bir şey olduğunu anlıyorum ama benim için işe yarıyor” notunu ekledi.

İKİ UÇAK DEĞİŞTİRİYOR

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Uçağa yetişmek için her Çarşamba günü sabaha karşı 03.00’da uyandığını belirten Celentano, “Pek çok insan, muhtemelen bu kadar erken kalkıp günde iki uçağa binerek zihinsel ve fiziksel olarak kendimi yorduğumu düşünüyor ama dürüst olmak gerekirse bu benim için o kadar da zor değil. Seyahat etmeyi ve macerayı çok seviyorum. New Jersey’de yaşamak istemiyorum. Ailemin evinde mutluyum ve onlarla zaman geçirmek çok güzel” dedi.

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Maliyet hesaplaması yaptığında uçak yolculuğunun kendisinde daha uygun olduğunu belirten Celentano, “Uçuşlar için 100 dolar, havalimanından ofise ulaşmak için 100 dolar ve yemek için 25 dolar ödüyorum. 10 haftalık staj dönemim için 2.250 dolar masrafım olacak. Ancak kısa vadeli bri ev kiralama 4.250 dolara mâl oluyor. Uçak biletleri ev kiralarından daha ucuz” dedi.

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tiktok Amerika uçak staj

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