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Uçuş görevlisi otel odalarının güvenliğini kontrol etmek için kullandığı ilginç yöntemi paylaştı! “Yatağın altına şişe fırlatıyorum”

13.06.2023 14:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hollanda’daki bir havayolu şirketinde çalışan Ester isimli bir kadın TikTok hesabından yaptığı seyahat tüyolarına ilişkin paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Seyahat deneyimlerini paylaştığı TikTok hesabında Ester son olarak otel odalarında kalırken güvenliğini sağlamak için kullandığı ilginç yöntemi anlattı. Ester odada bir kişinin saklanıp saklanmadığını kontrol etmek için yatağın altına bir su şişesi yuvarladığını dile getirdi.

Uçuş görevlisi otel odalarının güvenliğini kontrol etmek için kullandığı ilginç yöntemi paylaştı! “Yatağın altına şişe fırlatıyorum”

Tatile gidildiğinde kişilerin kendilerini daha güvende hissetmeleri için başvurdukları birbirinden ilginç yöntemler sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor. Son olarak bir kabin görevlisi olan Ester, herhangi bir otele giriş yaparken belirli bir güvenlik rutinini uyguladığını dile getirdi. Sosyal medyada ‘Estersturrus’ kullanıcı adıyla paylaşım yapan Ester, seyahat ederken kullandığı tuhaf bir rutinden söz etti.

“DAVETSİZ MİSAFİRLERE KARŞI SİZİ KORUR”

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Otel odasına girdiğinde odayı kontrol ettiğini söyleyen Ester, “İlk girdiğimde yatağın altında birinin olup olmadığını kontrol ederim. Bunun için yatağın altına şişe fırlatıyorum. Bu sizi davetsiz misafirlere karşı korur” dedi.

Ester ayrıca , ayrılmadan önce kasadan pasaport, para ve mücevher gibi şeyleri almayı unutmadığından emin olmak için otel odasının kasasına ertesi gün giyeceği ayakkabıları koyduğunu da açıkladı. Uçuş görevlisi son olarak ise her zaman otel odasını gizli kameralar için kontrol edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

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tiktok otel güvenlik su şişesi

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