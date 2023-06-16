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  4. Pasaport fotoğrafındaki bakımlı halini gören sınır görevlileri gerçek halini tanıyamadı! “Beni neredeyse uçağa almıyorlardı”

Pasaport fotoğrafındaki bakımlı halini gören sınır görevlileri gerçek halini tanıyamadı! “Beni neredeyse uçağa almıyorlardı”

16.06.2023 15:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nin Los Angeles eyaletinde yaşayan 30 yaşındaki Alisha Marie, pasaport fotoğrafındaki bakımlı hali nedeniyle havalimanında sorun yaşadı. Makyajsız doğal haliyle havalimanına giden Marie, sınır görevlilerin pasaporttaki kişi olmadığını düşündüğü için kendisini durdurduğunu söyledi. TikTok’tan yaşadıklarını anlatan Marie, “Pasaport fotoğrafınızda en mükemmel haliniz olmayın” dedi.

Pasaport fotoğrafındaki bakımlı halini gören sınır görevlileri gerçek halini tanıyamadı! “Beni neredeyse uçağa almıyorlardı”

TikTok’tan yaptığı paylaşımda 30 yaşındaki Alisha Marie isimli bir kadın pasaport fotoğrafı ve doğal halinin sınır görevlilerini şaşırttığını söyledi. 15 milyondan fazla izlenen gönderisinde Marie, “Pasaportuma benzemediğimi söyledikleri için neredeyse beni uçağa almıyorlardı. Bu yüzden pasaportunuzda asla en mükemmel halinizde olmamalısınız” dedi.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

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Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği gönderisinde Marie pasaportundaki kişiler bilgileri kapatarak fotoğrafını gösterdi. Pasaport fotoğrafında kahküllü ve makyajlı olan Marie, “Aynı kişi olmadığını söylediler. Hayatımda hiç bu kadar kötü hissetmemiştim” dedi.

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Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü doğal haliyle yaptığı paylaşımın sonrasında havalimanı görevlilerin hakkı olduğu konusunda birleşti. Bir sosyal medya kullanıcısı, “Kesinlikle ben de aynı kişi olduğunu düşünmezdim” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Bunu pasaport fotoğrafı olarak kullanmanıza izin vermelerine şaşırdım.Saçınızın kaşlarınızı örtmesine izin verilmiyor çünkü tüm yüzü görmeleri gerekiyor” yorumunu ekledi.

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